Леонардо Ди Каприо заменит Мадса Миккельсена в ремейке оскароносной ленты "Еще по одной"
Кино- и телекомпания Леонардо Ди Каприо Appian Way Production стала обладателем прав на ремейк фильма Томаса Винтерберга "Еще по одной". Права были приобретены после аукциона.
Источник:Deadline
Англоязычный ремейк датского фильма "Еще по одной" Томаса Винтерберга будет снимать компания Леонардо Ди Каприо. Он выступит в роли одного из продюсеров и исполнит главную роль. Фильм будет полностью профинансирован холдингами Endeavor Content и Makeready.
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За лот с правами на ремейк соревновались несколько актеров: кроме Леонардо Ди Каприо, – Джейк Джилленхол и Элизабет Бэнкс. Но режиссер ленты Томас Винтерберг предпочел Ди Каприо, поскольку изъявил желание увидеть голливудского актера в образе мужчины, который переживает уязвимый период и кризис среднего возраста. Имя режиссера ленты пока держат в тайне. Известно лишь, что главную роль, которую в оригинале сыграл Мадс Миккельсен, под актерский стиль Ди Каприо допишут персонально.
Сюжет фильма "Еще по одной"
Зрителю предлагают историю о четырех приятелях-учителях, которые испытывают теорию счастья в зависимости от дозы алкоголя. В теории, о которой идет речь, человек от рождения страдает от недостатка алкоголя. Поэтому, если каждый день употреблять определенную ограниченную дозу алкоголя, можно постоянно чувствовать себя счастливым. Мужчины погружаются в водоворот алкогольных приключений, которые со временем становится трудно контролировать.
Сам режиссер Томас Винтерберг в благодарности за Оскар подчеркнул, что "Еще по одной" – это память о его дочери, которая умерла в автомобильной катастрофе. Именно она подтолкнула отца к созданию сценария этого фильма.
"Еще по одной" 2020: смотреть трейлер фильма онлайн
Актеры фильма "Еще по одной":
- Мадс Миккельсен – Мартин, учитель истории;
- Томас Бо Ларсен – Томми, физрук;
- Магнус Милланг – Николо, школьный психолог;
- Ларс Ранте – Петер, учитель музыки;
- Мария Бонневи – Аника, жена Мартина.
Стоит добавить, что в ночь с воскресенья на понедельник 26 апреля были объявлены результаты самой престижной награды в кинематографе США – Оскара-2021. Лента "Еще по одной" одержала победу в номинации за лучший фильм на иностранном языке, тем самым была признана одним из лучших европейских фильмов 2020 прошлого года.
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