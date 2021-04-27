Кино- и телекомпания Леонардо Ди Каприо Appian Way Production стала обладателем прав на ремейк фильма Томаса Винтерберга "Еще по одной". Права были приобретены после аукциона.

Англоязычный ремейк датского фильма "Еще по одной" Томаса Винтерберга будет снимать компания Леонардо Ди Каприо. Он выступит в роли одного из продюсеров и исполнит главную роль. Фильм будет полностью профинансирован холдингами Endeavor Content и Makeready.

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За лот с правами на ремейк соревновались несколько актеров: кроме Леонардо Ди Каприо, – Джейк Джилленхол и Элизабет Бэнкс. Но режиссер ленты Томас Винтерберг предпочел Ди Каприо, поскольку изъявил желание увидеть голливудского актера в образе мужчины, который переживает уязвимый период и кризис среднего возраста. Имя режиссера ленты пока держат в тайне. Известно лишь, что главную роль, которую в оригинале сыграл Мадс Миккельсен, под актерский стиль Ди Каприо допишут персонально.

Сюжет фильма "Еще по одной"

Зрителю предлагают историю о четырех приятелях-учителях, которые испытывают теорию счастья в зависимости от дозы алкоголя. В теории, о которой идет речь, человек от рождения страдает от недостатка алкоголя. Поэтому, если каждый день употреблять определенную ограниченную дозу алкоголя, можно постоянно чувствовать себя счастливым. Мужчины погружаются в водоворот алкогольных приключений, которые со временем становится трудно контролировать.

Сам режиссер Томас Винтерберг в благодарности за Оскар подчеркнул, что "Еще по одной" – это память о его дочери, которая умерла в автомобильной катастрофе. Именно она подтолкнула отца к созданию сценария этого фильма.

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