Леонардо Ді Капріо замінить Мадса Міккельсена в римейку оскароносної стрічки "Ще по одній"
Кіно- та телекомпанія Леонардо Ді Капріо Appian Way Production стала володарем прав на римейк кінофільму Томаса Вінтерберга "Ще по одній". Права були придбані після аукціону.
Джерело:Deadline
Англомовний римейк данського фільму "Ще по одній" Томаса Вінтерберга буде знімати компанія Леонардо Ді Капріо. Він виступить в ролі одного із продюсерів та виконає головну роль. Фільм буде повністю профінансований холдингами Endeavor Content та Makeready.
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За лот із правами на римейк змагалися декілька акторів: окрім Леонардо Ді Капріо, – Джейк Джилленгол та Елізабет Бенкс. Але режисер стрічки Томас Вінтерберг віддав перевагу Ді Капріо, оскільки виявив бажання побачити голівудського актора в образі чоловіка, що переживає вразливий період та кризу середнього віку. Ім'я режисера стрічки поки що тримають в таємниці. Відомо лише, що головну роль, яку в оригіналі зіграв Мадс Міккельсен, під акторський стиль Ді Капріо допишуть персонально.
Сюжет фільму "Ще по одній"
Глядачу пропонують історію про чотирьох приятелів-вчителів, які випробовують теорію щастя у залежності від дози алкоголю. В теорії, про яку йдеться, людина від народження страждає від нестачі алкоголю. Тому, якщо кожного дня вживати певну обмежену дозу алкоголю, можна постійно відчувати себе щасливим. Чоловіки поринають у вир алкогольних пригод, які з часом стає важко контролювати.
Сам режисер Томас Вінтерберг у подяці за Оскар підкреслив, що "Ще по одній" – це пам'ять про його доньку, яка померла в автомобільній катастрофі. Саме вона підштовхнула батька до створення сценарію цього фільму.
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Актори фільму "Ще по одній":
- Мадс Міккельсен – Мартін, вчитель історії;
- Томас Бо Ларсен – Томмі, фізрук;
- Магнус Мілланг – Пане Ніколо, шкільний психолог;
- Ларс Рантьє – Петер, вчитель музики;
- Марія Бонневі – Аніка, дружина Мартіна.
Варто додати, що у ніч з неділі на понеділок 26 квітня були оголошені результати найпрестижнішої нагороди в кінематографі США – Оскара-2021. Стрічка "Ще по одній" отримав перемогу в номінації за найкращий фільм іноземною мовою, тим самим був визнаний одним із найкращим європейських фільмів 2020 минулого року.
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