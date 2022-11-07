Лесбиянка Ребел Уилсон стала мамой: ребенок родился от суррогатной матери – фото малыша

Австралийская актриса Ребел Уилсон, встречающаяся с дизайнером Рамоной Агрумой, впервые стала мамой. Она рассказала детали рождения малыша и показала фото.

Уилсон стала матерью с помощью суррогатного материнства. Ее дочь родилась на прошлой неделе.

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Ребел Уилсон стала мамой дочери

Как известно, звезда несколько лет ждала ребенка. Сейчас она невероятно счастлива и благодарит всех причастных к этому радостному событию.

С гордостью сообщаю о рождении моего первого ребенка, Ройс Лилиан, родившейся на прошлой неделе от суррогатной матери. Я даже не могу описать свою любовь к ней, она прекрасное чудо! Я навсегда благодарна всем, кто помогал (вы знаете, кто вы), на это ушло много лет,

– призналась звезда.