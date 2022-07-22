"Лети со мной": комедия с внуком знаменитого Жана-Поля Бельмондо выйдет на экраны

Совсем скоро, 28 июля, в украинский прокат выходит трогательная французская комедия "Лети со мной". Главную роль в фильме исполнил внук легендарного актера Жана-Поля Бельмондо Виктор Бельмондо.

Режиссерское кресло занял Кристоф Барратье – французский музыкант и кинорежиссер, чей дебютный фильм "Хористы" получил две номинации на Оскар и до сих пор является примером одного из успешных и высоко оцененных дебютов во французском кино. Также за плечами Барратье две номинации на премию BAFTA, три – на Сезар, одна – на Гоя.

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"Лети со мной": о чем рассказывает фильм

По сюжету молодой мажор, по имени Томас проводит ночи в клубах, а дни – в постели. Его отец, устав от проделок парня, заставляет сына заботиться об одном из своих пациентов, 12-летнем Маркусе. Когда судьба столкнет их, жизнь обоих изменится навсегда.

Премьера фильма в Украине – 28 июля 2022 года.

"Лети со мной" 2022: смотрите трейлер

Актерский состав

Главную роль в ленте играет Виктор Бельмондо – внук знаменитого Жана-Поля Бельмондо, звезды фильмов французской "новой волны", ушедшего из жизни в 2021 году. Для продолжателя актерской династии это первая главная роль в карьере.



Виктор Бельмондо / Фото Артхаус Трафик

Также в картине играет обладатель двух премий "Сезар" Жерар Ланвен ("Любимый сын", "На чужой вкус").



Жерар Ланвен / Фото Артхаус Трафик

Жан-Поль Бельмондо: что известно

Фигура Жана-Поля Бельмондо очень ценна для кино Франции, ведь за свою жизнь актер исполнил не один десяток ролей и внес большой вклад в развитие кинематографа этой страны. Звезда Жан-Поль Бельмондо скончался 6 сентября 2021 года в возрасте 88 лет.

Фильмография знаменитого актера

Лучшими ролями Жан-Поля Бельмондо считаются персонажи из фильмов "новой волны" французского кинематографа. Актер был звездой лент культовых французских режиссеров: Жан-Люка Годара ("Женщина есть женщина"), Луи Маля ("Вор"), Франсуа Трюффо ("Сирена из "Миссисипи"), Клода Шаброля ("Доктор Пополь"), Алена Рене ("Ставиский").

Выдающаяся деятельность Жан-Поля Бельмондо в кинематографе