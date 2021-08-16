Джейсон Момоа и Эмилия Кларк воссоединились в ролях своих героев из сериала "Игра престолов" – Кхала Дрого и Неопалимой Матери драконов Дейенерис Таргариен. Звезды сделали несколько душевных совместных фотографий во время празднования дня рождения соавтора шоу Дэвида Бениоффа. Оба актеры поделились счастливыми кадрами друг с другом в Instagram, чем подогрели резонанс среди поклонников сериала, добавив теплых комментариев к фото.
Не пропустите Железная годовщина "Игры престолов": как изменились звезды главных ролей за 10 лет
Воссоединение Джейсона Момоа и Эмилии Кларк
"Когда твое солнце и звезды заезжают в город, ты проверяешь, может ли он все еще поднять Кхалиси", – пошутила Эмиля Кларк под своим сообщением в инстаграме.
К своей шутке Эмилия Кларк добавила фотографию, где Джейсон Момоа держит на руках, словно невесту, свою колегу по съемочной площадке. Похоже, что актеры искренне рады встрече, ведь они снимались парой лишь в течение одного сезона в сериале "Игра престолов".
"Луна моей жизни, ты великолепна. Люблю тебя навсегда", – подписал совместные фотографии Момоа, поздравив Дэвида Бениоффа.
Джейсон Момоа и Эмилия Кларк / Фото из инстаграма Джейсона Момоа
Джейсон Момоа и Дэвид Бениофф / Фото из инстаграма Джейсона Момоа
Проекты, в которых задействованы актеры "Игры престолов"
- Джейсон Момоа принял участие в научно-фантастическом фильме Дени Вильнева "Дюна", премьера которого в Украине состоится 14 октября 2021 года. Момоа исполнил роль Дункана Айдахо – мастера оружия и борьбы.
- Эмилия Кларк выпустила супергеройский комикс об одинокой матери Майе, которая воспитывает сына. Однажды во время менструации, Майя замечает, что у нее появились сверхъестественные способности – она может становиться невидимой или изменять размер груди.