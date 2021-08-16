Джейсон Момоа та Емілія Кларк возз'єднались в ролях своїх героїв із серіалу "Гри престолів" – Кхала Дроґо та Неопалимої Матері драконів Дейєнеріс Таргарієн. Зірки зробили декілька душевних спільних фотографій під час святкування дня народження співавтора шоу Девіда Беніоффа. Обидва актори поділилися щасливими кадрами один з одним в Instagram, чим підігріли резонанс поміж шанувальників серіалу, додавши теплих коментарів до фото.

Не пропустіть Залізна річниця "Гри престолів": як змінились зірки головних ролей за 10 років

Возз'єднання Джейсона Момоа та Емілії Кларк

"Коли твоє сонце та зірки заїжджають у місто, ти перевіряєш, чи він все ще може підняти Кхалісі", – пожартувала Еміля Кларк під своїм дописом в інстаграмі.

До свого жарту Емілія Кларк додала фотографію, де Джейсон Момоа тримає на руках, наче наречену, свою колегиню по знімальному майданчику. Схоже, що актори щиро раді зустрічі, адже вони знімались парою лише протягом одного сезону в серіалі "Гри престолів".

"Місяцю мого життя, ти чудова. Люблю тебе назавжди", – підписав спільні фотографії Момоа, привітавши також Девіда Беніоффа.



Джейсон Момоа та Емілія Кларк / Фото з інстаграму Джейсона Момоа



Джейсон Момоа та Девід Беніофф / Фото з інстаграму Джейсона Момоа

Проєкти, в яких задіяні актори "Гри престолів"