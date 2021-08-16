"Люблю тебя навсегда": Джейсон Момоа признался в любви Эмилии Кларк – фото

Звезды "Игры престолов" Джейсон Момоа и Эмилия Кларк воссоединились для душевного фото. Исполнитель роли Кхала Дрого поздравил с днем рождения соавтора эпического сериала и признался коллеге в любви – больше на Кино 24.

Джейсон Момоа и Эмилия Кларк воссоединились в ролях своих героев из сериала "Игра престолов" – Кхала Дрого и Неопалимой Матери драконов Дейенерис Таргариен. Звезды сделали несколько душевных совместных фотографий во время празднования дня рождения соавтора шоу Дэвида Бениоффа. Оба актеры поделились счастливыми кадрами друг с другом в Instagram, чем подогрели резонанс среди поклонников сериала, добавив теплых комментариев к фото.

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Воссоединение Джейсона Момоа и Эмилии Кларк

"Когда твое солнце и звезды заезжают в город, ты проверяешь, может ли он все еще поднять Кхалиси", – пошутила Эмиля Кларк под своим сообщением в инстаграме.

К своей шутке Эмилия Кларк добавила фотографию, где Джейсон Момоа держит на руках, словно невесту, свою колегу по съемочной площадке. Похоже, что актеры искренне рады встрече, ведь они снимались парой лишь в течение одного сезона в сериале "Игра престолов".

"Луна моей жизни, ты великолепна. Люблю тебя навсегда", – подписал совместные фотографии Момоа, поздравив Дэвида Бениоффа.



Джейсон Момоа и Эмилия Кларк / Фото из инстаграма Джейсона Момоа



Джейсон Момоа и Дэвид Бениофф / Фото из инстаграма Джейсона Момоа

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