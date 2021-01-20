Актер Джейк Джиленхолл прежде всего известен миру по ролям в "Стрингере", последней части "Человека-паука" и драме"Горбатая гора". Несмотря на свой высокий статус, Джиленхолл продолжает появляться в камерных независимых картинах, потому что именно с одной из таких начался его путь к славе.

В своем инстаграме актер поделился фотографией с набором артефактов. Все они касаются его роли в картине "Донни Дарко". Научно-фантастическая лента является одним из лучших фильмов с участием актера. Среди фотографий, опубликованных на странице Джилленхола, можно увидеть брошюрки, конверты, записки и открытки. В одной папке с ними – экземпляр сценария, где реплики актера обведены маркером.

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Вытащил мой сценарий и несколько артефактов от Донни Дарко. Он был выпущен 20 лет назад. Это фильм, который изменил мою жизнь и мою карьеру, и было невероятно наблюдать за тем, как эта история обретает новую жизнь с новой аудиторией и новыми поколениями,

– подчеркнул Джиленхолл.

Актер отметил, что слова, которые произнес его персонаж 20 лет назад, до сих пор актуальны

"Все, что Донни сказал Роберте Спероу, до сих пор соответствует действительности: "Есть так много вещей, которые можно ждать с нетерпением". Спасибо всем поклонникам, что приходили ко мне все эти годы с растерянным выражением лица и спрашивали: "О чем к чертям "Донни Дарко"? Счастливого 20-летия, Донни!" – написал Джиленголл.

Чем известен культовый фильм?

"Донни Дарко" – это научно-фантастическая лента режиссера Ричарда Келли, выпущенная в 2001 году. Она не отбила свой бюджет и провалилась в прокате. Но это не помешало ей со временем создать вокруг себя фан-базу и на некоторое время попасть в список лучших фильмов всех времен по версии IMDb.

Картина рассказывает о юноше, которого однажды вечером на улицу выманивает человек в одежде кролика. Он представляется Фрэнком и говорит, что через 28 дней 6 часов 42 минуты и 12 секунд наступит конец света. Утром Донни просыпается на поле для гольфа и замечает, что в его комнату врезался двигатель от самолета. Откуда именно он упал – никто не может объяснить.

Сюжет "Донни Дарко" полон тайн, мистификаций и вопросов, оставленных без ответов. А так как ключевые для понимания сюжета сцены были вырезаны, история стала только запутаннее. Зрители, которые пришли на сеанс, банально не понимали, что происходит. Этот недостаток исправила режиссерская редакция ленты, позже выпущенная на DVD. Она была длиннее театральной на 20 минут, но именно после ее появления на картину обратили внимание киноманы.

"Донни Дарко": смотрите трейлер фильма