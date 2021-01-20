Актор Джейк Джиленголл перш за все відомий світу за ролями в "Стрінгері", останній частині "Людини-павука" та драмі "Горбата гора". Попри свій високий статус Джиленголл продовжує з'являтись у камерних незалежних картинах, бо саме однією з таких почався його шлях до слави.

У своєму інстаграмі актор поділився світлиною з набором артефактів. Всі вони стосуються його ролі в картині "Донні Дарко". Наукова фантастика є одним з найкращих фільмів за участі актора. Серед світлин, опублікованих на сторінці Джилленгола, можна побачити брошурки, конверти, нотатки та листівки. В одній папці з ними – примірник сценарію, де репліки актора обведені маркером.

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Витягнув мій сценарій та кілька артефактів від Донні Дарко. Він був випущений сьогодні 20 років тому. Це фільм, який змінив моє життя та мою кар'єру, і було неймовірно спостерігати за тим, як ця історія знаходить нове життя з новою авдиторією та новими поколіннями,

– наголосив Джиленголл

Актор зазначив, що слова, які промовив його персонаж 20 років тому, досі актуальні

"Все те, що Донні сказав Роберті Спероу, досі відповідає дійсності: "Є так багато речей, які можна чекати з нетерпінням". Дякую усім шанувальникам, що приходили до мене всі ці роки з розгубленим виразом обличчя та питали: "Про що в біса "Донні Дарко"? Щасливого 20-ліття, Донні!" – написав Джиленголл.

Чим відомий культовий фільм?

"Донні Дарко" – це науково-фантастична стрічка режисера Річарда Келлі, випущена в 2001 році. Вона не відбила свій бюджет та провалилась у прокаті. Але це не завадило їй з часом створити навколо себе фан-базу та на деякий час потрапити в список найкращих фільмів усіх часів за версією IMDb.

Картина розповідає про юнака, якого одного вечора на вулицю виманює людина в одязі кролика. Вона представляється Френком та каже, що через 28 днів 6 годин 42 хвилини та 12 секунд настане кінець світу. Зранку Донні прокидається на полі для гольфу та помічає, що в його кімнату врізався двигун від літака. Звідки саме він впав – ніхто не може пояснити.

Сюжет "Донні Дарко" сповнений таємниць, містифікацій та питань, залишених без відповідей. А так як ключові для розуміння сюжету сцени було вирізано, історія стала тільки заплутанішою. Глядачі, що прийшли на сеанс, банально не розуміли, що відбувається. Цей недолік виправила режисерська редакція стрічки, пізніше видана на DVD. Вона була довшою за театральну на 20 хвилин, але саме після її появи на картину звернули увагу кіномани.

"Донні Дарко": дивіться трейлер фільму