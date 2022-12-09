IMDb назвал лучших актеров 2022 года – без Дженны Ортеги

IMDb традиционно подвел итоги года. Самый большой сайт о кинематографе назвал лучших актеров 2022 года.

Первое место завоевала кубино-испанская киноактриса Ана де Армас, которая уже во второй раз гордится этим званием. В 2022 году звезда сыграла культовую Мэрилин Монро в фильме "Блондинка", в психологическом триллере "Глубокие воды" с Беном Аффлеком и в боевике "Серый человек" с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом в главных ролях.

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Лучшие актеры 2022 года по версии IMDb

Джейми Кэмпбелл Байер (10 место)

В 2022 году Джейми Кэмпбелл Байер фантастически трансформировался в Векну – великого злодея 4 сезона сериала "Очень странные дела", который летом возглавил список самых успешных англоязычных шоу на Netflix.

Джейми Кэмпбелл Бовер в роли Векны / Indianexpress

Зои Кравиц (9 место)

Зои Кравиц обычно всегда в центре внимания, но в этом году она впервые снялась в популярном триллере "Кими", а после него была роль Селины Кайл – Женщины-кошки в "Бэтмене". На очереди ее режиссерский дебют в 2023 году.

Зои Кравиц в "Бэтмене" с Робертом Паттинсоном / Фото из Кинориума

Лили Джеймс (8 место)

Лили Джеймс не впервые в списке лучших актеров по версии IMDb, ведь в 2021 году она заняла 10-е место. В этом году она вернулась благодаря своей роли Памелы Андерсон в минисериале "Пэм и Томми", который принес ей номинацию на премию Эмми за главную женскую роль.

Лили Джеймс в фильме "Пэм и Томми" / Фото из Кинориума

Остин Батлер "Элвис" (7 место)

Калифорнийская звезда стал любимым многих, когда на экраны вышел фильм о кумире миллионов – Элвисе Пресли. Он в картине "Элвис" сыграл главную роль. В 2023 году актер может получить Оскара за лучшую мужскую роль, а также появится во второй части "Дюны".

Остин Батлер в ленте "Элвис" / Фото из Кинориума

Милли Бобби Браун (6 место)

Благодаря сериалу "Очень странные дела 4" Милли Бобби Браун оказалась на 6 месте в этом списке. Но именно фильм "Энола Голмс 2" помог ей здесь удержаться.

Милли Бобби Браун в картине "Энола Голмс 2" / Фото из Кинориума

Джулия Гарнер (5 место)

2022 год был для Джулии Гарнер очень интересен. Она получила премию Эмми за последний сезон "Озарка", а также сыграла главную роль в шоу "Выдуманная Анна". В следующем году она вернется на экраны в роли Мадонны в будущем биографическом фильме.

Джулия Гарнер в сериале "Выдуманная Анна" / Фото из Кинориума

Джозеф Квин (4 место)

В этом году Джозеф Квинн сыграл в сериале "Очень странные дела 4". Также он участвовал в проекте "Игра престолов" в 2011 году.

Джозеф Квин в сериале "Очень странные дела" / Фото из Кинориума

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Милли Алкок (3 место)

Милли Алкок – австралийская актриса, известная по роли молодой Рениры Таргариен в телесериале HBO "Дом дракона".

Милли Алкок в сериале "Дом Дракона" / Фото из Кинориума

Эмма д'Арси (2 место)

Эмма д'Арси сыграла старшую Рейниру Таргариен в телесериале "Дом Дракона".

Эмма Д'арси в сериале "Дом Дракона" / Фото из Кинориума

Ана де Армас (1 место)

В 2022 году звезда сыграла культовую Мэрилин Монро в фильме "Блондинка", в психологическом триллере "Глубокие воды" с Беном Аффлеком и в боевике "Серый человек" с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом в главных ролях.

Ана де Армас в фильме "Блондинка" / Фото из Кинориума