IMDb назвал лучших актеров 2022 года – без Дженны Ортеги
Источник:IMDb
IMDb традиционно подвел итоги года. Самый большой сайт о кинематографе назвал лучших актеров 2022 года.
Первое место завоевала кубино-испанская киноактриса Ана де Армас, которая уже во второй раз гордится этим званием. В 2022 году звезда сыграла культовую Мэрилин Монро в фильме "Блондинка", в психологическом триллере "Глубокие воды" с Беном Аффлеком и в боевике "Серый человек" с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом в главных ролях.
Читайте также "Человек-паук" или "Не смотрите вверх": какой фильм больше всего гугли украинцы в 2022 году
Лучшие актеры 2022 года по версии IMDb
Джейми Кэмпбелл Байер (10 место)
В 2022 году Джейми Кэмпбелл Байер фантастически трансформировался в Векну – великого злодея 4 сезона сериала "Очень странные дела", который летом возглавил список самых успешных англоязычных шоу на Netflix.
Зои Кравиц (9 место)
Зои Кравиц обычно всегда в центре внимания, но в этом году она впервые снялась в популярном триллере "Кими", а после него была роль Селины Кайл – Женщины-кошки в "Бэтмене". На очереди ее режиссерский дебют в 2023 году.
Лили Джеймс (8 место)
Лили Джеймс не впервые в списке лучших актеров по версии IMDb, ведь в 2021 году она заняла 10-е место. В этом году она вернулась благодаря своей роли Памелы Андерсон в минисериале "Пэм и Томми", который принес ей номинацию на премию Эмми за главную женскую роль.
Остин Батлер "Элвис" (7 место)
Калифорнийская звезда стал любимым многих, когда на экраны вышел фильм о кумире миллионов – Элвисе Пресли. Он в картине "Элвис" сыграл главную роль. В 2023 году актер может получить Оскара за лучшую мужскую роль, а также появится во второй части "Дюны".
Милли Бобби Браун (6 место)
Благодаря сериалу "Очень странные дела 4" Милли Бобби Браун оказалась на 6 месте в этом списке. Но именно фильм "Энола Голмс 2" помог ей здесь удержаться.
Джулия Гарнер (5 место)
2022 год был для Джулии Гарнер очень интересен. Она получила премию Эмми за последний сезон "Озарка", а также сыграла главную роль в шоу "Выдуманная Анна". В следующем году она вернется на экраны в роли Мадонны в будущем биографическом фильме.
Джозеф Квин (4 место)
В этом году Джозеф Квинн сыграл в сериале "Очень странные дела 4". Также он участвовал в проекте "Игра престолов" в 2011 году.
Интересно 11 крутых фильмов и сериалов на вечер, когда есть свет
Милли Алкок (3 место)
Милли Алкок – австралийская актриса, известная по роли молодой Рениры Таргариен в телесериале HBO "Дом дракона".
Эмма д'Арси (2 место)
Эмма д'Арси сыграла старшую Рейниру Таргариен в телесериале "Дом Дракона".
Ана де Армас (1 место)
В 2022 году звезда сыграла культовую Мэрилин Монро в фильме "Блондинка", в психологическом триллере "Глубокие воды" с Беном Аффлеком и в боевике "Серый человек" с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом в главных ролях.