Все время своей карьеры голливудской красавице пришлось сыграть немало ярких ролей, каждый раз еще больше раскрывающих ее талант и уникальность. Редакция Кино 24 выбрала самые лучшие фильмы с Джулией Робертс, которые точно согреют вас в один из холодных осенних вечеров.

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"Одиннадцать друзей Оушена", 2001 год

Не прошло и суток с момента выхода Дэнни Оушена из тюрьмы, как он уже запланировал одно из самых сложных и дерзких ограблений. Дэнни подбирает команду одиннадцати "профессионалов своего дела", которые намерены совершить самую сложную кражу. А все ради невероятной Джулии Робертс, играющей в фильме жену Дэнни Оушена, хоть и бывшую. Тесс Оушен покинула вора и мошенника, поэтому у нее появился новый поклонник – миллиардер и мафиози Терри Бенедикт. Дэнни хочет вернуть свою жену-красавицу, поэтому решает ограбить сразу три казино.

"Одинадцать друзей Оушена": смотрите трейлер

"Чудо", 2017 год

В центре сюжета жизнь мальчика Августа Пуллмана. С одной стороны, он также, как и его сверстники, любит ходить на дни рождения, развлекаться, обожает "Звездные войны", играет со своей собакой. Однако Август никогда не ходил в обычную школу, с ним каждый день занималась мама. Мальчик перенес 27 операций из-за редкой генетической ошибки – у него нет лица. Впоследствии наступает легендарный момент – мальчик идет в обычную школу, впервые к обычным детям.

"Чудо": смотрите трейлер онлайн

"Есть, молиться, любить", 2010 год

Героиня Элизабет панически боясь перемен, решила изменить свою серую и обыденную жизнь и отправиться в долгий путь без четкого плана, зная лишь примерный маршрут. Безусловно, это один из лучших фильмов о путешествиях и поисках собственного я. Сначала она едет в Италию, где узнает все тонкости самого мелодичного в мире языка, пробует самую вкусную итальянскую пасту и пиццу, гуляет по историческим местам, а затем отправляется в Индию, чтобы поближе познакомиться с самой собой и испытать на себе силу молитвы. А свое внутреннее спокойствие и баланс Элизабет находит на море в Индонезии. Там ее ждет важнейшее приключение, которое случается с нами в жизни – любовь.

"Есть, молиться, любить", 2010: смотрите трейлер

"Эрин Брокович", 2000 год

За роль в фильме "Эрин Брокович" актриса получила свой исторический величайший гонорар в размере 20 миллионов долларов. Она стала первой женщиной, получившей такой гонорар. Что интересно, ради этой роли Робертс была вынуждена научиться писать правой рукой, ведь в жизни она левша. Именно за эту биографическую ленту актриса получила самый желанный титул актеров – Оскар. В центре сюжета – история красивой и решительной женщины, основанной на реальных событиях. Доведенная до отчаяния, одинокая мама троих детей Эрин Брокович напрашивается на работу в небольшую юридическую фирму. Однако, не без труда.

"Эрин Брокович": смотрите трейлер

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"Ноттинг Хилл", 1999 год

По сюжету зрителей ждет потрясающая романтическая история между людьми из совершенно разных миров. Уильям Текер – скромный владелец книжного магазина в лондонском районе Ноттинг Хилл, он любит свою жизнь и свою работу, впрочем, есть одна деталь, которая не позволяет пазлику сложиться – ему чего-то не хватает. Но изменится ли жизнь Текера после того, как звезда Скотт зайдет к нему в книжный магазин? Непременно, в жанре романтической комедии Джулия Робертс как рыба в воде.

Смотрите трейлер фильма "Ноттинг Хилл": видео

"Свадьба лучшего друга", 1997 год

По сюжету лучшие друзья Джулианна и Майкл договорились, что поженятся, если до 28 лет не найдут себе пару. Однако, накануне своего дня рождения Майкл сообщает Джулианне, что наконец-то встретил свою вторую половинку и приглашает подругу на свадьбу. Только есть одно но: Джулианна осознает, что любит Майкла и намерена вернуть парня любой ценой.

"Свадьба лучшего друга": смотрите трейлер

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"Красотка", 1990

Проезжая по ночному городу Эдвард Льюис остановился возле красивой длинногой Вивиан. Ее зовут, она берет только наличными, а дальше по сценарию. Однако утром главный герой понимает, что совсем не хочет расставаться с проституткой. Он предлагает ему остаться еще за дополнительный гонорар. Но не использует ли он ее? Всем известно, что чтобы получить что-то желаемое – нужно рискнуть. Роль уличной проститутки сделала актрису одной из самых ярких голливудских звезд.

"Красотка" : смотрите трейлер

"Белоснежка: Месть гномов", 2012

Джулия Робертс в роли злой Королевы мечтает выйти замуж за богатенького и очаровательного Принца. Однако он выселяет из дворца Белоснежку и берет власть в свои руки. Она, к счастью, не погибла и теперь обдумывает план отомстить Злодейке.

"Белоснежка: Месть гномов": смотрите видео