Увесь час своєї кар'єри голлівудській красуні довелось зіграти чимало яскравих ролей, які кожного разу ще більше показували її талант та унікальність. Редакція Кіно 24 обрала найкращі фільми з Джулією Робертс, які точно зігріють вас в один із холодних осінніх вечорів.

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"Одинадцять друзів Оушена", 2001 рік

Не минуло й доби з моменту виходу Денні Оушена з в'язниці, як він уже запланував одне з найскладніших і найзухваліших пограбувань. Денні підбирає команду одинадцятьох "професіоналів своєї справи", які мають намір зробити найскладнішу крадіжку. А все заради неймовірної Джулії Робертс, яка у фільмі грає дружину Денні Оушена, хоч і колишню. Тесс Оушен покинула злодія та шахрая, тож у неї з’явився новий залицяльник – мільярдер і мафіозі Террі Бенедикт. Денні хоче повернути свою дружину-красуню, тож вирішує пограбувати одразу три казино.

"Одинадцять друзів Оушена": дивіться трейлер

"Диво", 2017 рік

У центрі сюжету життя хлопчика Авґуста Пуллмана. З однієї сторони, він також, як і його однолітки, любить ходити на дні народження, розважатися, обожнює "Зоряні війни", грається зі своїм собакою. Однак, Авґуст ніколи не ходив у звичайну школу, з ним кожного дня займалася мама. Хлопчик переніс 27 операцій через рідкісну генетичну помилку – в нього немає обличчя. Згодом настає легендарний момент – хлопчик йде у звичайну школу, вперше, до звичайних дітей.

"Диво": дивіться трейлер онлайн

"Їсти, молитися, кохати", 2010 рік

Героїня Елізабет панічно боячись змін, вирішила змінити своє сіре та буденне життя і відправитися в довгий шлях без чіткого плану, знаючи лише приблизний маршрут. Безумовно, це один з найкращих фільмів про подорож та пошуки власного я. Спочатку вона їде до Італії, де пізнає всі тонкощі наймелодійнішої у світі мови, куштує найсмачнішу італійську пасту та піцу, гуляє історичними місцями, а після цього вирушає в Індію, аби ближче познайомитися з самою собою і випробувати на собі силу молитви. А свій внутрішній спокій та баланс Елізабет знаходить на морі в Індонезії. Саме там її чекає найважливіша пригода, яка трапляється з нами у житті – любов.

"Їсти, молитися, кохати", 2010: дивіться трейлер

"Ерін Брокович", 2000 рік

За роль у фільмі "Ерін Брокович" акторка отримала свій історичний найбільший гонорар у розмірі 20 мільйонів доларів. Вона стала першою жінкою, яка отримала такий гонорар. Що цікаво, задля цієї ролі Робертс була змушена навчитися писати правою рукою, адже в житті вона шульга. Саме за цю біографічну стрічку акторка отримала найбажаніший титул акторів – Оскар. У центрі сюжету – історія красивої та рішучої жінки, що заснована на реальних подіях. Доведена до відчаю, самотня мама трьох дітей Ерін Брокович напрошується на роботу в невелику юридичну фірму. Однак, не без труднощів.

"Ерін Брокович": дивіться трейлер

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"Ноттінг Гілл", 1999 рік

За сюжетом, на глядачів чекає приголомшлива романтична історія між людьми з абсолютно різних світів. Вільям Текер – скромний власник книгарні в лондонському районі Ноттінг Гілл, він любить своє життя та свою роботу, втім є одна деталь, яка не дозволяє пазлику скластися – йому чогось таки не вистачає. Та чи зміниться життя Текера після того, як зірка Скотт зайде до нього у книжкову крамницю? Безумовно, у жанрі романтичної комедії Джулія Робертс як риба у воді.

Дивіться трейлер фільму "Ноттінг Гілл": відео

"Весілля найкращого друга", 1997 рік

За сюжетом найкращі друзі Джуліанна і Майкл домовилися, що одружаться, якщо до 28 років не знайдуть собі пару. Однак, напередодні свого дня народження Майкл повідомляє Джуліанні, що нарешті зустрів свою другу половинку і запрошує подругу на весілля. Тільки є одне але: Джуліанна усвідомлює, що кохає Майкла і має намір повернути хлопця за будь-яку ціну.

"Весілля найкращого друга": дивіться трейлер

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"Красуня", 1990

Проїжджаючи нічним містом Едвард Льюїс зупинився біля красивої довгоногої Вівіан. Її кличуть, вона бере лише готівкою, а далі за сценарієм. Однак, зранку головний герой розуміє, що зовсім не хоче розлучатися з повією. Він пропонує їй залишитися ще за додатковий гонорар. Але чи не використовує він її? Усім відомо, що щоб отримати щось бажане – треба ризикнути. Роль вуличної повії зробила акторку однією з найяскравіших голлівудських зірок.

"Красуня" : дивіться трейлер

"Білосніжка: Помста гномів", 2012

Джулія Робертс у ролі злої Королеви мріє вийти заміж за багатенького та чарівного Принца. Однак, він виселяє з палацу Білосніжку і бере владу у свої руки. Вона, на щастя, не загинула і тепер обдумує план помститися Лиходійці.

"Білосніжка: Помста гномів": дивіться відео