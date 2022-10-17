Событие расширилось, несмотря на войну: программа фестиваля состоит из 28 лент, которые продемонстрируют в пределах пяти секций. На Киевской неделе критики состоятся национальные премьеры шести главных украинских фильмов года, международных фестивальных хитов, показы актуальных британских картин, а также созданной совместно с Довженко-Центром ретроспективной программы "История украинской комедии".

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Традиционно в рамках мероприятия состоится награждение Премией "Киноколо", которая в 2022 году отметит первый юбилей.

Лучшие фильмы на Киевской неделе критики 2022

Фильмы от Сергея Ксаверова

Член FIPRESCI и Союза кинокритиков Украины. Автор изданий LB.ua и DTF MAGAZINE Сергей Ксаверов / Фото предоставлено компанией Артхаус Трафик

Земля Бога

(Международная программа)

Это невероятно красивая, но на самом деле довольно некомфортная лента о путешествии датского священника в 19 веке по Исландии — земле, которая в то время была колонией Дании. "Земля Бога", среди прочего, есть история о том, что такое колониализм на материале конкретной, довольно небольшой по масштабу истории.

"Земля Бога": смотрите трейлер онлайн

Памфир

(Программа "Фокус: Украина – Великобритания")

Это одна из лучших украинских лент за последние годы, по моему мнению. Это очень уверенная, даже дерзкая дебютная лента Дмитрия Сухолиткого-Собчука, и я был далеко не один, кто ждал его "Памфир". Очень условно – это криминальная драма, место происшествия которой – небольшая деревня на границе с Румынией, где многое так или иначе связано с контрабандой.

Но у фильма есть несколько смысловых слоев, в которых "Памфир" можно понимать. Это классный пример довольно сложного фильма, который кажется проще, чем он есть, интересно смотреть и который невероятно выглядит.

"Памфир": смотрите трейлер онлайн

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Ленты от Станислава Битюцкого

Киновед Довженко-Центра, режиссер Станислав Битюцкий / Фото предоставлено компанией Артхаус Трафик

Имя: Кармен

(Специальный показ в рамках ретроспективной программы Gamechangers)

Я вырос на фильмах Годара, потом в какой-то момент отошел от него, но его смерть действительно как-то срезонировала, как конец определенной эпохи. Сейчас посмотреть его фильм в рамках фестиваля — это одновременно дань одному из ключевых режиссеров в истории кино и просто крутая возможность посмотреть его кино на большом экране, возможность, которая, признаемся, случалась не так уж часто.

И в этом смысле "Имя: Кармен" – это хороший выбор. Это кино того периода Годара, где он соединил свою любовь к американскому жанровому кинематографу и исследование социально-политических вопросов, особенно остро беспокоивших его в 1970-х. Более того, "Имя: Кармен" - одна из самых визуально и аудиально совершенных картин режиссера, на ряду с "Безумным Пьеро". И в ней еще и он сам появляется в довольно самоиронической роли.

"Имя: Кармен": смотрите трейлер онлайн

Фильм писательницы

(Международная программа)

Хон Сан Су — это человек, о котором уже лет десять говорит весь мир арткино. Его называют одним из ключевых режиссеров современности, его фильмы уже успели показать едва ли на всех мировых фестивалях. Его называют последователем Эрика Ромера. Из-за ироничности и зацикленности на героях, занимающихся кино или другими творческими делами, его сравнивают с Вуди Алленом. Иногда в фильмах Хона находят параллели с Ясудзиро Одзу. А иногда даже с Кирой Муратовой (по любви к двойникам, повторяющимся ситуациям и абсурду).

"Фильм писательницы", как другие фильмы Хона, подходит во все это. Вместе с тем это просто приятная, нежная и забавная история о женщине, течении жизни, людях, кино и вещах, которые мы не всегда замечаем.

"Фильм писательницы": смотрите трейлер

Фильмы от Дарьи Бадьор

Соучредительница Союза кинокритиков Украины, членкиня FIPRESCI, автор LB.ua, The Independent, Osteuropa Дарья Бадьор / Фото предоставлено компанией Артхаус Трафик

Каменный остров

(Программа "Фокус: Украина - Великобритания")

Это магнетическое кино, нетипичный горор о женщине, которая живет сама на острове, чтобы наблюдать за редким цветком. Через некоторое время прошлое начинает сплетаться с настоящим, а непростая история острова — манифестировать себя в разных проявлениях.

Интересно, что многие рецензии на этот фильм делают акцент на тропе "женщина сходит с ума в одиночестве", на котором якобы базируется сюжет, но работа Дженкина гораздо глубже. Как и "Земля Бога" из основной программы, она в том числе исследует пределы нашего вмешательства в природу, нашу ее колонизацию и ответ земли на человеческую жизнь на ней. Этот фильм о том, что нельзя просто взять и покорить себе природу, наблюдая ее плоды и думая, что таким образом мы берем ее под контроль. Это взаимодействие всегда сложнее, чем мы хотели бы надеяться.

Кадр из фильма "Каменный остров" / Фото предоставлено компанией Артхаус Трафик

Молчаливые близнецы

(Международная программа)

Основанный на реальных событиях английский дебют польского режиссера — о трагедии художниц, трагедии молодых женщин, росших во враждебной среде, являясь единственной небелой семьей в Уэльсе 1960-х.

Джун и Дженнифер Гиббонс еще в детстве перестали общаться с внешним миром, оставив коммуникацию только друг другу. Вместе они создавали собственные миры (в фильме они показаны с помощью анимации), писали книги, вели воображаемые радиопередачи. Но состояться в таких условиях почти невозможно, так что девушки начинают испытывать границы, и общество их за это наказало психиатрической больницей.

"Молчаливые близнецы": смотрите трейлер

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Ленты от Анны Дацюк

Кинокритикиня

Анна Дацюк / Фото предоставлено компанией Артхаус Трафик

Подкрадывающийся тигр затаившийся дракон.

(Ретроспективная программа Gamechangers)

Лента Энга Ли погружает вас в особую атмосферу восточного кино о боевых искусствах. Главные герои сдержаны в собственных эмоциях, впрочем, их переполняют чувства — любви, страха, пренебрежения, надежды. Это особый жанр "вся" в котором элементы исторической хроники переплетены из фэнтези. "Вся" заиграет с естественными стихиями и говорит о даосизме на языке лирических героев. Фильм Энга Ли заново открыл для Голливуда кино о боевых искусствах — в нем не культивируется насилие.

Поединок здесь рассматривается как диалог, а соперник никогда не будет просто шаблонным язычником. Если вы не знакомы с этим жанром, начинайте с картины Энга Ли, а затем продолжайте фильмами "Дом летающих кинжалов" и "Герой" Чжана Имоу.

Корсет

(Международная программа)

"Корсет" Мари Крютцер – особый character study. Экранизации об австрийской императрице Елизавете Баварской хватает, но эта биографическая замаленька особенная хотя бы тем, как она сбалансирована и последовательно пренебрегает законами жанра и историческими фактами ради поразительной кульминации. Это история одиночества, поиска себя и освобождения от диктата общественных норм.

Именно это делает "Корсет" достаточно универсальным кино, выходящим за собственные временные рамки. А еще это лучшая роль Крипса со времен "Призрачной нити" Пола Томаса Андерсона. Ее главная героиня устала, но полна иронии, невыносима и порой безжалостна, но любящая, открытая и немного взбалмошная, то есть настоящая.

"Корсет": смотрите трейлер