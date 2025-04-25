7 самых рейтинговых фильмов в мире, которые должен увидеть каждый фанат качественного кино

Если вы настоящий киноман и любите наслаждаться качественным кино, мы подготовили для вас подборку лучших фильмов, которые завоевали признание зрителей и критиков во всем мире. В этот список попали только те ленты, которые получили рейтинг от 9 баллов и выше.

Эти ленты – настоящие шедевры, которые стоит увидеть каждому, кто ценит искусство кино. Итак, если вы готовы окунуться в невероятные миры и почувствовать все эмоции, которые способно передать только большое кино, этот список от Кино 24 – именно для вас.

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Самые успешные фильмы в мире

В этой подборке мы собрали только самые рейтинговые ленты со всего мира. Независимо от того, какой жанр вам нравится, эти фильмы способны увлечь и заинтересовать даже самого требовательного зрителя.

В нашем списке вы найдете как классические шедевры, так и более современные произведения, что неоднократно попадали в топы кинокритиков. Вот некоторые из них:

"Побег из Шоушенка"

"Крестный отец"

"Полуночный уровень угрозы: Кино"

"Возмутительный класс"

"Доктор Кто: День Доктора"

"Киллиан"

"Молодой монах"

Выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь просмотром уже сегодня вечером.

Кстати, мы собрали 3 фильма, которые претендовали на самую высокую кинонаграду в мире: какие ленты не получили Оскар.