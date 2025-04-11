10 самых популярных фильмов на Netflix, которые больше всего полюбились украинским зрителям
- Netflix обновил список самых популярных фильмов среди украинских зрителей, включая разножанровые ленты как новые, так и известные.
- Среди представленных фильмов: "Список мечты", "Бенгер", "Электрический штат", "Щенячий патруль. Мегакино", "Последнее путешествие Деметры", "Земное ядро: Бросок в ад", "Секреты домашних животных 2", "Тролли", "Голый пистолет", "Миньоны".
Стриминговая платформа Netflix снова обновила свой список самых популярных лент на платформе. Среди фильмов, которые чаще всего смотрят украинцы можно заметить очень разножанровые киноистории.
Некоторые ленты являются абсолютно новыми, а другие – давно известны настоящим киноманам. В материале Кино 24 выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь просмотром уже сегодня.
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"Список мечты"
В центре сюжета девушка, которая решила наконец исполнить свои подростковые мечты. Она прощается с мамой и отправляется на встречу целям. Но не все так просто: в процессе она раскрывает семейные тайны, находит любовь и заново находит себя.
"Список мечты": смотрите онлайн трейлер фильма
"Бенгер"
Новая французская комедия. По сюжету, агентка разведки предлагает бесперспективному ди-джею возможность разобраться с его молодым соперником. Он видит в этом свой шанс, поэтому соглашается. Время покажет, к чему это приведет.
"Бэнгер": смотрите онлайн трейлер фильма
"Электрический штат"
События фильма "Электрический штат" разворачиваются в альтернативной футуристической версии истории, где мир пережил глобальную техногенную катастрофу. Война, в которой люди активно использовали высокотехнологичные дроны и роботов, закончилась ужасными последствиями: машины вышли из-под контроля и начали уничтожать своих создателей.
В поисках младшего брата осиротевшая девушка путешествует по Западу с роботом, который выглядит, как мультяшный персонаж, контрабандистом и его помощником.
"Электрический штат": смотрите онлайн трейлер фильма
Такой в списке топовых лент вы найдете такие фильмы:
- "Щенячий патруль. Мегакино"
- "Последнее путешествие Деметры"
- "Земное ядро: Бросок в ад"
- "Секреты домашних животных 2"
- "Тролли"
- "Голый пистолет"
- "Миньоны"
Выбирайте кино для просмотра вечером или на выходных с самыми близкими людьми.