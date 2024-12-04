Не все ленты изобилуют эротическими сценами, однако все из них имеют немало интимных кадров, пишет 24 Канал. Эти фильмы подогреют страсть в отношениях или помогут узнать больше о своих предпочтениях в сексе.

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"Претенденты"

Жена и тренер знаменитого теннисиста, который ранее был посредственным игроком, записывают его на турнир Challenger после ряда неудач. Там ему придется столкнуться с бывшим любовником своей жены.



Эротические фильмы 2024 / Кадр из фильма

Это фильм об интимности, затрагивающий тему близости между мужчинами. Здесь не так много секс-сцен, однако лента наполнена страстью и постоянным напряжением между главными героями.

"Я не киллер"

В центре сюжета – полицейский Нового Орлеана Гэри, который работает под прикрытием. Он притворяется убийцей, чтобы разоблачить тех, кто нанимает киллеров для преступлений. Гэри был на пути к успеху до момента, когда встретил женщину Мэди, в которую влюбился с первого взгляда.



Эротические фильмы 2024 / Кадр из фильма

В фильме показывают несколько сексуальных сцен, которые подчеркивают важность интима для отношений пары. Химия между актерами неоспорима. В этой ленте есть ролевые игры, разговоры в постели и провокация.

"Любовь истекает кровью"

Романтический триллер рассказывает о менеджере спортзала и затворнице Лу, которая влюбляется в амбициозную бодибилдершу Джеки. Любовь девушек разжигает насилие и затягивает их в водоворот преступной семьи Лу.



Эротические фильмы 2024 / Кадр из фильма

В ленте есть множество провокационных моментов, показывающих близость между главными героями. Поэтому интимные сцены насыщенные и крайне откровенные, хоть и короткие. Связь между ними важна для понимания их поступков и сюжета.

"Ощущение, что время что-то делать уже прошло"

Покорной девушке Энн уже чуть за 30, и за свою жизнь она еще ни разу не находилась в конвенциональных отношениях. Она приезжает из Европы в Нью-Йорк, где погружается в безумный мир сексуальных перверсий.



Эротические фильмы 2024 / Кадр из фильма

Главная героиня пытается понять, чего хочет от отношений, познает БДСМ и "кинки". В фильме показывают и неуклюжие моменты, что делает ленту более реалистичной.

"Время жить"

Фильм рассказывает об Алмуте и Тобиасе – людей, чьи судьбы вдруг пересекаются. Все из-за аварии, соединяющей жизни этих двух людей. Их роман доказывает, как любовь может объединять двух совершенно непохожих между собой людей.



Эротические фильмы 2024 / Кадр из фильма

Это более классическая мелодрама, где не так много секс-сцен, однако зато здесь чувственные поцелуи и настоящая страсть.

Запасайтесь попкорном, удачной компанией и наслаждайтесь этими фильмами. Они точно заслуживают быть в списке просмотров.