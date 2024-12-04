Не всі стрічки рясніють еротичними сценами, однак всі з них мають чимало інтимних кадрів, пише 24 Канал. Ці фільми підігріють пристрасть у стосунках або ж допоможуть дізнатися більше про свої вподобання у сексі.

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"Суперники"

Дружина та тренер знаменитого тенісиста, який раніше був посереднім гравцем, записують його на турнір Challenger після низки невдач. Там йому доведеться зіштовхнутися з колишнім коханцем своєї дружини.



Еротичні фільми 2024 / Кадр з фільму

Це фільм про інтимність, що зачіпає тему близькості між чоловіками. Тут не так багато секс-сцен, однак стрічка наповнена пристрастю та постійною напругою між головними героями.

"Найманий вбивця"

У центрі сюжету – поліціянт Нового Орлеана Гері, який працює під прикриттям. Він прикидається вбивцею, щоб викрити тих, хто наймає кілерів для злочинів. Гері був на шляху до успіху до моменту, коли зустрів жінку Меді, в яку закохався з першого погляду.



Еротичні фільми 2024 / Кадр з фільму

У фільмі показують кілька сексуальних сцен, які підкреслюють важливість інтиму для відносин пари. Хімія між акторами беззаперечна. У цій стрічці є рольові ігри, розмови в ліжку та провокація.

"Любов, брехня та кровопролиття"

Романтичний трилер розповідає про менеджерку спортзалу й самітницю Лу, яка закохується в амбітну бодибілдерку Джекі. Кохання дівчат розпалює насильство й затягує їх у вир злочинної сім'ї Лу.



Еротичні фільми 2024 / Кадр з фільму

У стрічці є безліч провокативних моментів, що показують близькість між головними героями. Тож інтимні сцени насичені й вкрай відверті, хоч і короткі. Зв'язок між ними важливий для розуміння їхніх вчинків та сюжету.

"Відчуття, що час щось робити вже минув"

Покірній дівчині Енн вже трохи за 30, і за своє життя вона ще жодного разу не перебувала у конвенційних відносинах. Вона приїжджає з Європи до Нью-Йорка, де поринає у шалений світ сексуальних перверсій.



Еротичні фільми 2024 / Кадр з фільму

Головна героїня намагається зрозуміти, чого хоче від стосунків, пізнає БДСМ і "кінки". У фільмі показують і незграбні моменти, що робить стрічку реалістичнішою.

"Час жити"

Фільм розповідає про Алмут і Тобіаса – людей, чиї долі раптом перетинаються. Все через аварію, що поєднує життя цих двох людей. Їхній роман доводить, як кохання може об'єднувати двох абсолютно несхожих між собою людей.



Еротичні фільми 2024 / Кадр з фільму

Це більш класична мелодрама, де не так багато секс-сцен, однак натомість тут чуттєві поцілунки та справжня пристрасть.

Запасайтеся попкорном, вдалою компанією та насолоджуйтеся цими фільмами. Вони точно заслуговують бути у списку переглядів.