4 мини-сериала, которые стоит посмотреть, когда хочется расслабиться

Мини-сериалы – это отличный вариант для вечера, когда хочется увидеть интересную историю, но чтобы она не была затяжной. К счастью, есть много лент, которые можно выбрать на любой вкус.

24 Канал подобрал несколько мини-сериалов с увлекательными сюжетами, которые не просто помогут расслабиться, но и отражаться в памяти.

Мини-сериалы, чтобы расслабиться

"Ночной администратор", 2016

Рейтинг IMDb: 8,0

Это шпионский мини-сериал по роману Джона Ле Карре. Бывший военный Джонатан Пайн работает ночным администратором в отелях. Однажды он случайно получает компромат на влиятельного международного торговца оружием – Ричарда Роупера. После ряда трагических событий его завербовывает британская разведка. Джонатан соглашается на очень опасное задание – проникнуть в ближайшее окружение преступника.

"Ночной администратор": смотрите онлайн трейлер сериала

"Милдред Пирс", 2011

Рейтинг IMDb: 7,6

Драматический мини-сериал по роману Джеймса. М. Кейна. События разворачиваются во время Великой депрессии. Милдред – разведенная женщина, которая самостоятельно занимается карьерой и бизнесом, чтобы обеспечить дочерей. Но вот старшая дочь Веда идет наперекор родной матери, что начинает постепенно разрушать женщину.

"Милдред Пирс": смотрите онлайн трейлер сериала

"Джон Адамс", 2008

Рейтинг IMDb: 8,4

Мини-сериал рассказывает о пути Джона Адамса, который был адвокатом, а впоследствии стал вторым президентом США. Сюжет показывает Американскую революцию, дипломатические миссии в Европе и принятие сложных политических решений.

Сериал "Джон Адамс" – это портрет человека, который часто остается в тени, но точно сыграл ключевую роль в формировании независимого государства.

"Джон Адамс": смотрите онлайн трейлер сериала

"Конец парада", 2012

Рейтинг IMDb: 7,4

История Кристофера Титженса – британского аристократа, который оказывается между долгом, предательским браком и чувствами к другой женщине. Все это происходит на фоне Первой мировой войны.

"Конец парада": смотрите онлайн трейлер сериала

