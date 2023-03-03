Интересно, что Netflix еженедельно обновляет рейтинговые списки фильмов и сериалов. И уже не первую неделю среди 10 самых популярных проектов можно найти романтическую ленту "Любовь в квадрате" и научно-фантастический сериал "Девушка и космонавт". Ранее в топе Netflix была эротическая комедия о подростках "Сексификация".

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"Любовь в квадрате"

Польская романтическая комедия 2021 года режиссера Филиппа Зильбера по сценарию Виктора Пентковского и Марзанны Полит. В 2023 году вышла вторая часть фильма. Лента рассказывает о жизни известной учительницы, ее любви и отношениях со скандальным журналистом.

"Любовь в квадрате": смотрите трейлер

"Сегодня спишь со мной"

Эмоциональный фильм, в центре сюжета которого – застрявшая в бесстрастном браке журналистка, которая должна выбирать: любящий мужчина или бывший младший бойфренд, вернувшийся в ее жизнь.

"Сегодня спишь со мной": смотрите трейлер

"Девушка и космонавт"

Научно-фантастический сериал рассказывает о главной героине Наде, которая ищет информацию о миссии и космонавте. Нико и Богдан соревнуются за место в космической программе и сердце Марты.

"Девушка и космонавт": смотрите трейлер первого сезона

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"Сексификация"

По сюжету, чтобы разработать приложение для секса и победить в конкурсе компьютерных технологий, неопытная студентка вместе с подругами погружаются в запутанный мир интимных отношений. На сегодняшний день вышло 2 сезона эротической комедии.

"Сексификация": смотрите трейлер первого сезона

"Укрощение строптивой"

Романтическая комедия режиссера Анны Вецур-Блущ. По сюжету, когда молодая ученая с разбитым сердцем возвращается домой, чтобы начать жизнь сначала, ее подлый брат нанимает симпатичного незнакомца, который должен убедить ее продать землю.

"Укрощение строптивой": смотрите трейлер