В этом материале – десять лучших сериалов января, которые уже завоевали внимание зрителей и критиков, а также обещают стать настоящими хитами сезона, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC. От драматических историй и триллеров до научной фантастики – этом месяце каждый найдет что-то по душе.

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"Скучаю по тебе"

Премьера: 1 января на Netflix

Сериал, основан на романе Харлана Кобена, рассказывает о детективе Кэт Донован. Однажды исчезает ее жених Джош – от него остается лишь пустой шкаф. Годы спустя Кэт видит фотографию жениха в приложении для знакомств и решает расследовать это дело.

"Скучаю по тебе": смотрите трейлер онлайн

"Локерби: Поиск истины"

Премьера: 2 января на Sky и Peacock

Драма основана на реальных событиях 1988 года, когда в США произошла авиакатастрофа. События сериала начинаются еще до взлета самолета, а сам сюжет построен на последствиях аварии. Свайр, дочь которого погибла, тратит годы жизни, чтобы разыскать всю правду.

"Локерби: Поиск истины": смотрите трейлер онлайн

"Первобытная Америка"

Премьера: 9 января на Netflix

События вестерна происходят в 1857 году и показывают историю нескольких персонажей – солдат, коренных американцев и мормонов. Женщина Сара путешествует с сыном в фургоне с надеждой встретиться с мужем. Но в дороге ее встречает другой.

"Первобытная Америка": смотрите трейлер онлайн

"Больница Питт"

Премьера: 9 января на Max

Майкл – главный фельдшер травматологического отделения в больнице Питтсбурга. Каждая из серий показывает ежедневную смену Майкла, длящуюся 15 часов. Он решает множество проблем, оказывает неотложную помощь, а еще борется с травматическими воспоминаниями.

"Больница Питт": смотрите трейлер онлайн

"По вызову"

Премьера: 9 января на Amazon Prime Video

Опытная полицейская и ее молодой партнер ежедневно патрулируют в Калифорнии на улице Лонг-Бич. Они исследуют моральные дилеммы и вызовы их профессии.

"По вызову": смотрите трейлер онлайн

"Асура"

Премьера: 9 января на Netflix

Четыре сестры узнают о тайном романе их отца и пытаются скрыть это от матери. Однако разные характеры и жизнь только ухудшают ситуацию.

"Асура": смотрите трейлер онлайн

"Разрыв"

Премьера: 17 января на Apple TV+

Психологический триллер рассказывает о корпорации, которая использует процедуру "разрыва", чтобы разделить воспоминания человека между работой и домом. Первый сезон завершился тем, что главные герои преодолели барьер и сбежали. Теперь выйдет второй сезон, который стал еще более напряженным.

"Разрыв" 2 сезон: смотрите трейлер онлайн

"Основная цель"

Премьера: 22 января на Apple TV+

Эдвард Брукс – гениальный математик, чьи исследования могут установить кибербезопасность во всем мире. Однако многие хотят его остановить, поэтому за ученым следит работница Агентства нацбезопасности США.

"Основная цель": смотрите трейлер онлайн

"Ночной агент"

Премьера: 23 января на Netflix

Хит 2023 года возвращается со вторым сезоном. В первом сериал рассказывает о Питере, который должен был отвечать на ночные звонки в Белом доме, но оказался втянутым в опасный заговор. В новых эпизодах он вступит в тайную организацию.

"Ночной агент" 2 сезон: смотрите трейлер онлайн

"Рай"

Премьера: 28 января на Hulu и Disney+

Конспирологический триллер рассказывает о бывшем агенте секретной службы, перед которым ставят задачу защищать президента. Здесь много неожиданных поворотов, но и реалистичности.

"Рай": смотрите трейлер онлайн