У цьому матеріалі – десять найкращих серіалів січня, які вже завоювали увагу глядачів та критиків, а також обіцяють стати справжніми хітами сезону, пише 24 Канал з посиланням на BBC. Від драматичних історій і трилерів до наукової фантастики – цього місяця кожен знайде щось до душі.

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"Сумую за тобою"

Прем'єра: 1 січня на Netflix

Серіал, заснований на романі Харлана Кобена, розповідає про детектива Кет Донован. Одного дня зникає її наречений Джош – від нього залишається лиш порожня шафа. Роки потому Кет бачить фотографію нареченого в додатку для знайомств і вирішує розслідувати цю справу.

"Сумую за тобою": дивіться трейлер онлайн

"Локербі: Пошук істини"

Прем'єра: 2 січня на Sky та Peacock

Драма заснована на реальних подіях 1988 року, коли в США сталась авіатроща. Події серіалу починаються ще до зльоту літака, а сам сюжет побудований на наслідках аварії. Свайр, донька якого загинула, витрачає роки життя, щоб розшукати всю правду.

"Локербі: Пошук істини": дивіться трейлер онлайн

"Первісна Америка"

Прем'єра: 9 січня на Netflix

Події вестерну відбуваються у 1857 році та показують історію кількох персонажів – солдатів, корінних американців та мормонів. Жінка Сара подорожує з сином у фургоні з надією зустрітися з чоловіком. Та в дорозі її зустрічає інший.

"Первісна Америка": дивіться трейлер онлайн

"Лікарня Пітт"

Прем'єра: 9 січня на Max

Майкл – головний фельдшер травматологічного відділення в лікарні Піттсбурга. Кожна з серій показує щоденну зміну Майкла, що триває 15 годин. Він розв'язує безліч проблем, надає невідкладну допомогу, а ще бореться з травматичними спогадами.

"Лікарня Пітт": дивіться трейлер онлайн

"За викликом"

Прем'єра: 9 січня на Amazon Prime Video

Досвідчена поліціянтка та її молодий партнер щодня патрулюють у Каліфорнії на вулиці Лонг-Біч. Вони досліджують моральні дилеми та виклики їхньої професії.

"За викликом": дивіться трейлер онлайн

"Асура"

Прем'єра: 9 січня на Netflix

Чотири сестри дізнаються про таємний роман їхнього батька та намагаються приховати це від матері. Однак різні характери та життя лише погіршують ситуацію.

"Асура": дивіться трейлер онлайн

"Розрив"

Прем'єра: 17 січня на Apple TV+

Психологічний трилер розповідає про корпорацію, яка використовує процедуру "розриву", щоб розділити спогади людини між роботою і домом. Перший сезон завершився тим, що головні герої подолали бар'єр та втекли. Тепер вийде другий сезон, який став ще напруженішим.

"Розрив" 2 сезон: дивіться трейлер онлайн

"Основна ціль"

Прем'єра: 22 січня на Apple TV+

Едвард Брукс – геніальний математик, чиї дослідження можуть встановити кібербезпеку в усьому світі. Однак чимало людей хочуть його зупинити, тож за науковцем стежить працівниця Агенства нацбезпеки США.

"Основна ціль": дивіться трейлер онлайн

"Нічний агент"

Прем'єра: 23 січня на Netflix

Хіт 2023 року повертається з другим сезоном. У першому серіал розповідає про Пітера, який мав відповідати на нічні дзвінки у Білому домі, але опинився втягнутим у небезпечну змову. У нових епізодах він вступить до таємної організації.

"Нічний агент" 2 сезон: дивіться трейлер онлайн

"Рай"

Прем'єра: 28 січня на Hulu та Disney+

Конспірологічний трилер розповідає про колишнього агента секретної служби, перед яким ставлять завдання захищати президента. Тут багато несподіваних поворотів, але й реалістичності.

"Рай": дивіться трейлер онлайн