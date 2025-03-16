От триллеров до комедий: 3 лучших фильма, которые можно посмотреть на Netflix

Стриминговая платформа Netflix продолжает радовать зрителей многообразием контента. Она предлагает не только захватывающие триллеры, но и легкие комедии для вечернего просмотра.

Если вы не знаете, что посмотреть на этой неделе, то Кино 24 подготовил подборку лучших фильмов от Netflix. От напряженных сюжетов до историй, что зарядят позитивом – каждый найдет что-то для себя.

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"Метод Хитча" (2005)

Алекс "Хитч" Хитченс работает профессиональным консультантом по отношениям. Он никогда не отказывает в помощи неуверенным мужчинам заполучить сердца женщин. Однажды к Алексу приходит новый клиент, застенчивый бухгалтер Альберт, который влюблен в известную светскую львицу. В то же время Хитч неожиданно знакомится с журналисткой Сарой, с которой начинает строить отношения.

"Метод Хитча": смотрите трейлер фильма онлайн

"Апостол" (2018)

В 1905 году Томас Ричардсон отправляется на отдаленный остров, чтобы спасти свою сестру. Ее похитил загадочный культ, поэтому мужчина решает в него тоже вступить. Однако герой быстро понимает, что это сообщество скрывает страшные тайны. Томасу придется окунуться в мир жестоких ритуалов и ужасных истин.

"Апостол": смотрите трейлер фильма онлайн

"Неограненные драгоценности" (2019)

Сюжет фильма разворачивается вокруг ювелира Говарда Ретнера, который утонул в долгах из-за зависимости от азартных игр. Мужчина не может остановиться делать ставки на спортивные матчи, потому что верит, что скоро сможет выиграть большие деньги. Как-то Ретнер покупает драгоценный опал и планирует его продать на аукционе. Впрочем, этот камень попадает в руки другому игроку, который становится им одержимым, из-за чего жизнь Говарда резко меняется.

"Неограненные драгоценности": смотрите трейлер фильма онлайн

Отметим, что на этой неделе стало известно, какие самые популярные фильмы на Netflix стали фаворитами украинцев. В этой подборке представлены ленты, которые подойдут для зрителей всех возрастов.