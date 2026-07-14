5 психологических триллеров с финалом, который вас шокирует и не даст уснуть
Не все фильмы пугают зрителей монстрами. Некоторые делают это гораздо более изящно
24 Канал собрал для вас пять именно таких психологических триллеров, которые точно не стоит смотреть перед сном.
"Лекарство от счастья"
Казалось бы, что может пойти не так в роскошном оздоровительном центре среди швейцарских Альп? Именно так думает молодой менеджер Локхарт, который приезжает забрать коллегу из элитного санатория. Но очень скоро становится ясно: лечат здесь не совсем то, что обещают в рекламных буклетах.
"Лекарство от счастья": смотреть трейлер
"Маленький костяной домик"
Удаленная ферма, ураган, двое незнакомцев и хозяева, у которых тоже есть что скрывать. Напряжение здесь растет с каждой минутой, а финал точно заставит переосмыслить все, что вы видели до этого.
"Маленький костяной домик": смотреть трейлер
"Телефон мистера Херригена"
После смерти пожилого друга парень кладет в гроб его мобильный телефон. Но вскоре он начинает получать сообщения... от покойника. Согласитесь, не самое приятное известие.
"Телефон мистера Херригена": смотреть трейлер
"Видение"
Супруги переезжают в дом своей мечты, но очень скоро он превращается в дом кошмаров. Призраки это или игра сознания – ответ придется искать вместе с главной героиней.
"Видение": смотреть трейлер
"Еретик"
Две миссионерки оказываются в доме приветливого на вид дедушки, который очень любит поговорить о религии. Правда, его "дружеская беседа" быстро превращается в психологическую ловушку. Здесь пугают не скримеры, а жуткая улыбка Хью Гранта, который в очередной раз доказывает: самые опасные люди часто говорят тихо и очень вежливо.
"Еретик": смотреть трейлер
А если вы уже настроились на бессонную ночь – тогда эта подборка новых фильмов ужасов именно для вас.