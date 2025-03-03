Лучший документальный фильм на Оскаре-2025: победила ли лента о войне в Украине

В ночь со 2 на 3 марта в Лос-Анджелесе объявили победителей кинопремии Оскар-2025. В этом году в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" на победу претендовала лента о войне в Украине "Фарфоровая война", однако заветную статуэтку отдали создателям другого фильма.

А именно – "Нет другой земли", сообщает Кино 24. Команда фильма со сцены Оскара призвала остановить войну, остановить уничтожение палестинского народа и Газы.

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Фильм "Нет другой земли" сняли израильский журналист Ювал Абрахам и режиссер Рахель Сор, а также палестинский журналист Базеле Адро и режиссером Хамдан Баллал. Израильтянин призвал к освобождению израильских заложников, а палестинец – к прекращению боевых действий.

Никогда не поздно выбрать путь мира,

– сказал он со сцены Оскара.

Отметим, что сюжет фильма разворачивается вокруг уничтожения израильскими военными Масафера-Ятта на Западном берегу реки Иордан. Кроме этого, зрители будут наблюдать за совместной работой палестинского активиста Базеля и журналиста Ювала из Израиля.

"Нет другой земли": смотрите трейлер фильма

В номинации также был фильм о войне в Украине

В этом году на Оскар за "Лучший документальный фильм" номинировали и ленту о войне в Украине – "Фарфоровая война". Фильм рассказывает о трех украинских художниках, которые остались в Харькове во время войны, создавая фарфоровые изделия как символы стойкости и человечности.

Команда "Фарфоровой войны" позировала на красной дорожке кинопремии с песиком Фродо – одним из героев фильма. Режиссер Слава Леонтьев вместе с коллегами прибыл в Лос-Анджелес, чтобы в очередной раз напомнить миру о том, что Украина продолжает противостоять российскому злу. Он дополнил свой образ примечательным аксессуаром в виде сине-желтого флага.