История о юном герое – Николае Лемике

Как сообщает 24 канал, сюжет фильма "Лемик" расскажет зрителям об одной из самых громких акций Организации украинских националистов – убийстве начальника канцелярии советского консульства во Львове Алексея Майлова. Главным героем фильма является 18-летний Николай Лемик, который и совершит преступление.

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Для осуществления будущего атентата выбрали именно его не только из-за уверенного желания менять Украину, но и из-за юного возраста. Согласно польскому законодательству того времени, совершеннолетнего преступника (21 год) могли приговорить к смертной казни, а несовершеннолетних – к пожизненному заключению. Безо всяких колебаний молодой парень отважился на решительный и отчаянный шаг, который впоследствии спасет жизни миллионов украинцев.

Это историческое событие произошло в 1933 году, когда Голод (1932 – 1933 г.) в Украине забирал жизни миллионов. Именно с помощью этого политического преступления Николая Лемика и послесудовых демонстраций ОУН удалось достичь мировой огласки о трагедии Голодомора.



Николай Лемик на судебном заседании / Фото "Исторической правды"

Процесс создания фильма

Автором идеи и одновременно режиссером фильма стал руководитель организации "Апостольская чета" отец Михаил Гредиль, который рассказал 24 каналу о важности этой киноленты.

Мы просто хотим рассказать об истории Украины, о ее борьбе за независимость. Очень многие люди не знают этого. Когда я учился еще в советское время, или когда позже мои дети учились в независимой Украине, то в книгах по истории не очень рассказывали особенно о таких локальных событиях борьбы за Украину,

– рассказывает отец Михаил.

Создатели фильма "Лемик" стремятся обратить внимание украинцев на важность всех исторических событий, особенно локальных, которые происходили на Львовщине, в частности. Отец Михаил Гредиль рассказал, что их киностудия не хочет останавливаться в создании фильмов и планирует снимать больше кинолент об украинских героях.

К съемкам фильма присоединились не только представители киноиндустрии. В частности, значительную поддержку в создании киноленты осуществляют члены общественной организации "Апостольская чета". Отец Михаил рассказал, что они помогают уже в процессе самих съемок на волонтерских началах:

"Они в принципе, знаете, такие кинопчелки. То есть мы привлекаем их, как тех людей, которые помогают на площадке: там гаферы, там с хлопушкой, там кто-то свет выставляет. Вот такие вещи, на которые в принципе надо было бы нанимать рабочую силу, а это дополнительные средства, они делают бесплатно, в жертву собственно".

Во Львове снимают фильм "Лемик" / Фото создателей фильма

Известные локации во Львове и на Львовщине

Основными локациями для съемок фильма "Лемик" стали разнообразные места, которые по-особенному передают атмосферу Львова 30-х годов прошлого века: Преображенский храм, Шевченковский гай, Церковь святого Андрея, Скниловский парк. Также в некоторых сценах зрители смогут узнать локации в Нагуевичах и Городке.

Когда ждать премьеру фильма?

Завершить съемки создатели фильма планируют летом 2022 года, а уже в конце лета зрители смогут посмотреть историческую драму о Николае Лемике. В планах киностудии – организация премьеры в одном из кинотеатров Львова. Однако также фильм будет в свободном доступе в ютубе.

Также будет свободный доступ для каждого, потому что наши фильмы – это не коммерческие проекты. Мы стараемся делать все как можно доступнее для людей, чтобы каждый максимально мог познать свою историю,

– отмечает режиссер отец Михаил Гредиль.

Первый тизер фильма "Лемик": смотреть видео онлайн

Напомним, что это уже не первый фильм, созданный ОО "Апостольская чета". В декабре 2019 года организация представила короткометражную художественную историко-документальную киноленту "Несокрушимые" о борьбе с польской политикой на Галичине. За 2 года фильм набрал больше 300 тысяч просмотров на ютубе.

Автор: Мария Твардовская