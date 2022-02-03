Історія про юного героя – Миколу Лемика

Як повідомляє 24 канал, сюжет фільму "Лемик" розповість глядачам про одну з найгучніших акцій Організації українських націоналістів – вбивство начальника канцелярії радянського консульства у Львові Олексія Майлова. Головним героєм фільму є 18-річний Микола Лемик, який і вчинить злочин.

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Для здійснення майбутнього атентату обрали саме його не тільки через впевнене бажання змінювати Україну, але й через юний вік. Відповідно до польського законодавства того часу, повнолітнього злочинця (21 рік) могли засудити до смертної кари, натомість неповнолітніх – до довічного ув’язнення. Без жодних вагань молодий хлопець відважився на рішучий та відчайдушний крок, що згодом врятує життя мільйонів українців.

Ця історична подія відбулась у 1933 році, коли Голод (1932-1933 р.) в Україні забирав життя мільйонів. Саме за допомогою цього політичного злочину Миколи Лемика та післясудових демонстрацій ОУН вдалось досягнути світового розголосу про трагедію Голодомору.



Микола Лемик на судовому засіданні / Фото "Історичної правди"

Процес створення фільму

Автором ідеї та водночас режисером фільму став керівник організації "Апостольська чота" отець Михайло Греділь, який розповів 24 каналу про важливість цієї кінострічки.

Ми просто хочемо розповісти про історію України, про її боротьбу за незалежність. Дуже багато людей не знають цього. Коли я вчився ще за Радянських часів, чи коли пізніше мої діти вчились за незалежної України, то в книжках з історії не дуже розповідали особливо про такі локальні події боротьби за Україну,

– розповідає отець Михайло.

Творці фільму "Лемик" прагнуть звернути увагу українців на важливість усіх історичних подій, особливо локальних, які відбувались на Львівщині зокрема. Отець Михайло Греділь розповів, що їхня кіностудія не хоче зупинятись у створенні фільмів і планує знімати більше кінострічок про українських героїв.

До зйомок фільму долучились не лише представники кіноіндустрії. Зокрема значну підтримку у створенні кінострічки здійснюють члени громадської організації "Апостольська чота". Отець Михайло розповів, що вони допомагають вже в процесі самих зйомок на волонтерських засадах:

"Вони в принципі, знаєте, такі кінобджілки. Тобто ми залучаємо їх як тих людей, які допомагають на майданчику: там гафери, там з хлопавкою, там хтось світло виставляє. Ось такі речі, за які в принципі треба було б наймати робочу силу, а це додаткові кошти, вони роблять безплатно, у пожертву власне".

У Львові знімають фільм "Лемик" / Фото творців фільму

Відомі локації у Львові та на Львівщині

Основними локаціями для зйомок фільму "Лемик" стали різноманітні місця, які по-особливому передають атмосферу Львова 30-х років минулого століття: Преображенський храм, Шевченківський гай, Церква святого Андрія, Скнилівський парк. Також у деяких сценах глядачі зможуть впізнати локації у Нагуєвичах та Городку.

Коли чекати на прем'єру фільму?

Завершити зйомки творці фільму планують влітку 2022 року, а вже наприкінці літа глядачі зможуть переглянути історичну драму про Миколу Лемика. У планах кіностудії є організація прем'єри в одному з кінотеатрів Львова. Проте також фільм буде у вільному доступі в ютубі.

Також буде вільний доступ для кожного, тому що наші фільми – це не є комерційні проєкти. Ми стараємось робити все якнайдоступніше для людей, щоб кожен максимально міг пізнати свою історію,

– режисер отець Михайло Греділь.

Перший тизер фільму "Лемик": дивитись відео онлайн

Нагадаємо, що це вже не перший фільм, створений ГО "Апостольська чота". У грудні 2019 року організація представила короткометражну художню історико-документальну кінострічку "Незламні" про боротьбу з польською політикою на Галичині. За 2 роки фільм набрав понад 300 тисяч переглядів на ютубі.

Автор: Марія Твардовська