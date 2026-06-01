Лучший мюзикл всех времен, где Мерил Стрип сыграла одну из главных ролей

"Мамма MIA!" – это один из тех фильмов, который можно пересматривать вечно. Подборка песен, которую исполняют актеры, даже получила отдельную запись на виниловых пластинках, которые можно слушать с помощью граммофона.

Как-то Мерил Стрип, которая недавно вернулась к одной из культовых ролей в фильме "Дьявол носит Prada", говорила, что она не умеет петь, а точнее – ее голос ниже среднего. Поэтому в тиктоке завирусились отрывки, где актриса поет в мюзикле "Мамма MIA!". Каждый, кто послушает ее пение, говорит, что знаменитость очень сильно преуменьшает свои таланты. Из-за такой актуальности 24 Канал решил подробнее рассказать о ленте далее в материале.

"Мамма MIA!" – что известно о фильме?

Жанр: мюзикл, романтическая комедия

Год выхода: 2008

Рейтинг IMDb: 6,5

Режиссер: Филлида Ллойд

В главных ролях:

Мерил Стрип – Донна Шеридан;

Аманда Сейфрид – Софи;

Пирс Броснан – Сэм;

Колин Ферт – Гарри;

Стеллан Скарсгард – Билл;

Кристин Барански – Таня;

Джули Уолтерс – Рози;

Доминик Купер – Скай.

Сюжет фильма

События разворачиваются на живописном греческом острове. Главная героиня Софи готовится к свадьбе и очень сильно хочет узнать, кто ее настоящий отец. Девушка тайно приглашает трех бывших возлюбленных своей матери – Гарри, Сэма и Билла. Каждый из них потенциально может быть ее отцом.

Вся история разворачивается через песни группы ABBA, которые и двигают сюжет.

Особенности фильма

Он построен на песнях группы ABBA;

Формат "jekebox musical" – хиты написаны не для сюжета, а "встроены" в историю";

Многие сцены сняты как отдельные музыкальные номера;

Съемки проходили на острове Скопелос.

Интересные факты

Фильм стал одним из самых успешных мюзиклов всех времен, собрав более 700 миллионов долларов в мире;

Многие актеры не были профессиональными певцами, что добавило фильму забавного шарма;

Мерил Стрип даже получила положительные отзывы от участников группы ABBA;

В 2018 году вышло продолжение фильма "Mamma Mia! Here We Go Again".

"Mamma Mia!" – это яркий музыкальный фильм о семье, любви и поиск себя, который держится на энергии ABBA, солнечных пейзажах Греции и легкой, жизнерадостной атмосфере.