Недавно появилась информация, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон возобновили свое общение после ряда различных недоразумений, которые возникли после скандального интервью принца Гарри и герцогини Сассекской для американской телеведущей Опры Уинфри. Источник сообщает, что отношения между женщинами потеплели после рождения младшей дочери Меган – Лилибет Дианы.

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Сотрудничество Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Очевидно, что от улучшения отношений между Меган и Кейт нам стоит ожидать их совместный кинопроект для Netflix.

Меган говорила с ней о сотрудничестве в проектах для Netflix, документальном фильме, который осветит благотворительную деятельность Кейт, и огромном влиянии, которое она сделала своей благотворительностью, – сообщили USMagazine.

В сентябре 2020 года принц Гарри и бывшая американская актриса Меган Маркл подписали многолетний контракт с компанией Netflix. Молодая пара будет работать над производством фильмов, сериалов и детских программ под названием Archewell Productions. Также ранее сообщалось, что Меган Маркл уже работает над продюсерством мультсериала "Жемчужина", о путешествии девушки во времени.

Что известно об отношениях между Меган Маркл и Кейт Миддлтон