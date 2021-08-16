Недавно появилась информация, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон возобновили свое общение после ряда различных недоразумений, которые возникли после скандального интервью принца Гарри и герцогини Сассекской для американской телеведущей Опры Уинфри. Источник сообщает, что отношения между женщинами потеплели после рождения младшей дочери Меган – Лилибет Дианы.
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Сотрудничество Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Очевидно, что от улучшения отношений между Меган и Кейт нам стоит ожидать их совместный кинопроект для Netflix.
Меган говорила с ней о сотрудничестве в проектах для Netflix, документальном фильме, который осветит благотворительную деятельность Кейт, и огромном влиянии, которое она сделала своей благотворительностью, – сообщили USMagazine.
В сентябре 2020 года принц Гарри и бывшая американская актриса Меган Маркл подписали многолетний контракт с компанией Netflix. Молодая пара будет работать над производством фильмов, сериалов и детских программ под названием Archewell Productions. Также ранее сообщалось, что Меган Маркл уже работает над продюсерством мультсериала "Жемчужина", о путешествии девушки во времени.
Что известно об отношениях между Меган Маркл и Кейт Миддлтон
- Сложные отношения герцогини Кейт и Меган Маркл начались после первой встречи в январе 2017 года. Слухи о разладе между ними вскоре начали преследовать королевскую семью.
- USMagazine утверждает, что Меган действительно восхищается тем, как Кейт нашла свое собственное пространство в Семье, особенно, что касается благотворительности и материнства.
- В марте 2021 года в интервью Опры Уинфри бывшая актриса пожаловалась на то, что перед ее свадьбой Кейт Миддлтон довела ее до слез.
- Также ранее сообщалось, что Меган Маркл попыталась наладить отношения с Кейт Миддлтон, ведь она влияет на Семью. Возможно, именно общим проектом они пытаются дать новую жизнь хорошим отношениям.