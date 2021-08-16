Нещодавно з'явилась інформація, що Меган Маркл та Кейт Міддлтон відновили своє спілкування після низки різних непорозумінь, які виникли після скандального інтерв'ю принца Гаррі та герцогині Сассекської для американської телеведучої Опри Вінфрі. Джерело повідомляє, що стосунки між жінками потеплішали після народження молодшої доньки Меган – Лілібет Діани.

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Співпраця Меган Маркл та Кейт Міддлтон

Очевидно, що від покращення стосунків між Меган та Кейт нам варто очікувати їх спільний кінопроєкт для Netflix.

Меган говорила з нею про співпрацю в проєкті для Netflix, документальному фільмі, який освітить благодійну діяльність Кейт і величезний вплив, який вона зробила своєю добродійністю, – повідомили USMagazine.

У вересні 2020 року принц Гаррі та колишня американська актриса Меган Маркл підписали багаторічний контракт з компанією Netflix. Молода пара працюватиме над виробництвом фільмів, серіалів та дитячих програм під назвою Archewell Productions. Також раніше повідомлялось, що Меган Маркл вже працює над продюсерством мультсеріалу "Перлина", про подорож дівчини у часі.

Що відомо про стосунки між Меган Маркл та Кейт Міддлтон