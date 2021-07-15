Жена принца Гарри и бывшая американская актриса Меган Маркл станет продюсером мультсериала Netflix "Жемчужина" (Pearl). Лента расскажет о женской истории путешествия во времени.

В мультсериале главную роль сыграет девочка, ей 12 лет, и она очень вдохновлена историями влиятельных женщин. Какие приключения ее ждут – можем только себе представить.

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Как и многие девушки ее возраста, героиня "Жемчужины" все еще на пути самопознания, пытаясь преодолеть повседневные жизненные проблемы,

– сказала герцогиня Сассекська.

Детали сюжета, актерский состав и дату выхода пока не сообщают.

Кроме Меган Маркл, в работе над мультсериалом примут участие:

Кэролайн Сопер;

Лиз Гарбус;

Дэн Коган;

Аманда Рында.

Команда, работающая над мультсериалом, – первоклассная, а Netflix – идеальный партнер,

– восхищенно сказал кинорежиссер Дэвид Ферниш

Сотрудничество Гарри и Меган с Netflix: коротко о главном