ОТТ-сервис MEGOGO запустил на украинском рынке новый формат MEGOGO Audio и уже громко заявил о себе аудиосериалом о Куреневской трагедии.

О первых успехах, а также планах и перспективах в интервью рассказал директор по стратегическому развитию MEGOGO Иван Шестаков.

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Какие ожидания от запуска нового формата в Украине? Как будете оценивать успешность MEGOGO Audio? Каковы первые результаты?

К моменту запуска проекта MEGOGO Audio, еще два года назад, мы уже точно знали, какой контент хотим там видеть. Мы верим, что подкасты становятся отдельной, интенсивно растущей индустрией. Но, как и все, происходит это постепенно. Конечно, мы скрупулезно изучили зарубежный опыт и провели ряд тестов на нашей аудитории, перед тем, как разворачивать масштабную деятельность в этом направлении.

Подкастинг – это сравнительно молодой для нашей страны формат сторителлинга. Он вырос из традиционных радиоформатов — как разговорных, так и нарративных. Также сильно повлиял на растущее направление уже существующий рынок аудиокниг.

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Наш опыт говорит о том, что популяризировать какой-то формат следует начинать с понятных уже существующих продуктов. Потому первое, чем мы занялись, – собрали все ранее произведенные аудиокниги, которые смогли купить, чтобы привлечь существующую аудиторию. Понимая, что будущее все равно за подкастингом, но массовая аудитория еще должна прийти к нему эволюционным путем. Так, к моменту запуска MEGOGO Audio мы собрали более 10 тысяч аудиокниг на разную тематику и разных жанров. Параллельно мы тестировали аудиторию на интерес к тем или иным форматам подкастов, которые начали производить самостоятельно. Полтора года экспериментов привели нас к тому, что мы впервые готовы открыть нашу платформу для размещения любых подкастов. Теперь кто угодно может бесплатно разместить свой подкаст на MEGOGO, к которому получит доступ вся наша многомиллионная аудитория на мобильных устройствах.



Иван Шестаков рассказывает план "захвата" украинского рынка подкастов / Фото – MEGOGO

Собрав с помощью аудиокниг и многочисленных подкастов достаточно знаний о поведении массового пользователя и о его интересах, мы начали делать самостоятельно те проекты, в которые верим больше всего. Это — нарративные форматы, в которых центральное место занимают истории жизни обычных людей, оказавшихся в необычных, порой опасных и ужасных жизненных ситуациях.

Так на свет родился наш первый проект такого плана про Куреневскую трагедию. Кроме того, сейчас у нас в работе еще десяток полномасштабных проектов.

Динамикой роста мы довольны, иначе бы не продолжали развивать проект и инвестировать в производство масштабных, по меркам подкастинга, проектов. Десятки тысяч наших пользователей слушают наши проекты, и мы получаем огромное количество одобрительных отзывов. Потому, похоже, мы на верном пути.

К чему мы стремимся сейчас? Основная наша задача – развить индустрию подкастинга в Украине. Показать пользователям этот удобный формат потребления контента, а подкастерам – творческие и экономические перспективы развития этого направления. В итоге, в среднесрочной перспективе, подкасты будут таким же привычным делом, как кино в интернете и радио в машине. Дальше формат должен перерасти все другие форматы и стать полноценным бизнесом для всех креаторов. Мы в это верим и прикладываем все усилия, но также не отказываемся и от win-win партнерств. Сейчас нам приятно делать хорошие такие социальные исторические проекты, как "Куреневка" или сотрудничать с Министерством цифровой трансформации Украины в создании образовательного и культурного контента. Дальше будет только больше – мы только начали набирать обороты.

Кто и как выбирал тему первого сериала? Какие основные критерии и какие детали больше всего продумывали?

Темы и направления для всех наших проектов диктуют нам интересы массового пользователя и актуальная повестка. "Куреневка: история киевского потопа" — очень многослойный проект. Техногенная катастрофа, о которой множество украинцев и, наверное, все киевляне слышали, но детали были известны лишь небольшому кругу ученых-историков – это первый слой. Кроме того, эта катастрофа – не просто случайность, а результат систематического преступного поведения чиновников советских времен.

Куреневская трагедия случилась из-за того, что советский тоталитарный режим пытался скрыть жутчайшие преступления против человечества, совершенные нацистским режимом в Бабином Яру.

Ужасающие, несопоставимые переплетения двух враждующих идеологий и схожий, катастрофический результат — это второй слой. А третий, самый важный и наиболее эмоциональный слой — это истории обычных людей, которые стали очевидцами трагедии. Мы реставрировали с помощью саунд-дизайна и воссоздали с помощью профессиональных актеров истории обычных кондукторов, школьников, пенсионеров и военных, которые рассказывают нам о том жутком дне в истории Киева. Эти истории – настоящие, специально для этого проекта рассказанные нам киевлянами, от чьего имени и ведется рассказ.

Куреневская трагедия долго замалчивалась советским режимом / Фото – ЦГАГО Украины

Чем больше мы узнавали про эту историю, тем более очевидным нам становилось, что мы уже не можем о ней молчать. Для нашего первого аудиосериала "Куренёвка: история киевского потопа" мы собрали команду из режиссера, продюсера, определили актёрский состав. Три месяца у нас ушло на работы с архивами, поиском очевидцев и ученых, десятки собеседований и консультаций. В итоге мы восстановили событие в мельчайших подробностях и написали сценарий.

Мы ушли от скучного пересказа фактов. Сделали ставку на эмоциональную составляющую. Мы хотели погрузить слушателя во вселенную наших героев – в обычный рутинный мартовский день Киева 1961 года. Только иногда мы добавляли комментарии ученых, которые проясняли некоторые детали трагедии.

Чем формат аудиосериала лучше подкаста или аудиокниги? Почему, скажем, вы бы порекомендовали сервис друзьям?

Сейчас наиболее популярными в Украине всё-таки являются разговорные подкасты. Они проще всего в реализации, могут быть познавательными и развлекательными. Мы сами сделали немало таких проектов. Но у такого формата есть существенные ограничения, которые не могут привлечь массового слушателя, а потому такие подкасты чаще всего остаются нишевыми. Главное – разговорный подкаст не погружает слушателя в рассказ.

Экспериментируя и анализируя успешные зарубежные проекты, мы пришли к выводу, что наиболее важным в хорошем подкасте является именно история, которая, к тому же, должна быть определенным образом рассказана. Так мы можем вызвать эмоцию, воззвать к эмпатии слушателя и запомниться надолго. В основе каждого нашего аудиосериала – человеческая жизнь, превращенная в хорошую историю – документальную или художественную. Историю настолько интересную, как будто она рассказана поздним вечером у костра талантливым рассказчиком.

Еще тут очень важен хронометраж. Вся история разбита на несколько самодостаточных фрагментов – серии по 15 – 20 минут. Чтобы слушатель не уставал и не обрывал рассказ на полуслове, прерывая всю магию. Принцип простой – каждая серия нашего аудиосериала должна быть интересна сама по себе. А все серии вместе сплетались и дополняли друг друга, обнаруживая неочевидные отсылки и связи.

Среди анонсированных проектов четче просматривается документальное направление. Есть ли планы сделать игровой аудиосериал или работать в разнообразных жанрах?

Мы будем продолжать экспериментировать с жанрами, форматами и темами. Конечно, не все будут документальными. У нас на руках несколько игровых сценариев, и мы сейчас занимаемся их проработкой. Кроме того, у нас уже есть один игровой небольшой проект "Валентин 2.0", который мы запустили ко Дню Святого Валентина, а среди ближайших премьер – аудиосериал по мотивам эксклюзивно написанных для нас рассказов Ирэны Карпы.

Как видите, планов у нас много, будем раскрывать карты постепенно.

Над проектом о Куреневской трагедии работали актеры и кинорежиссёр. Есть ли на украинском рынке достаточно сценаристов и профи для качественной и разнообразной работы в направлении аудиосериалов?

В Украине много талантливых людей, которые готовы поучаствовать в подобной инициативе. Кроме Корнея Грицюка, режиссера и сценариста, соавтором этого проекта стала саундкоманда 4ears production и их звукорежиссеры Василий Явтушенко и Ася Федоськина. Их тщательная работа над звуковым оформлением аудиосериала усилила его, сделала объемным и предоставила новое звучание истории Куреневской трагедии. Команда работает со звуковым оформлением лучших украинских фильмов. Они заинтересовались предложением поработать с подобным форматом, поэтому мы довольно быстро начали сотрудничество. И сейчас мы уже планируем работу над следующими аудиопроектами.

Талантливых людей в Украине хватает. Единственное, с чем у нас проблема – это с возможностями оттачивать свой талант. Мы это прямо сейчас меняем – даем возможность раскрыть свой талант на аудиопроектах.

В Украине есть проблемы с монетизацией контента, а потому на его производство выделяются совсем небольшие бюджеты. Со скудными ресурсами очень сложно сделать блокбастер. И для аудиосериалов это шанс стать отдельным полноценным жанром. Стоит он в производстве на порядок дешевле, чем видеопродакшн, но при правильном подходе рисует в голове слушателей картины, которые не сравнятся по красочности ни с каким высокотехнологичным блокбастером. Ведь аудио – это самый визуальный жанр.