Об этом сообщает Associated Press. Инцидент произошел в субботу, 31 января 2026 года.

Советуем Где сейчас легендарная украинская актриса Ада Роговцева, сыгравшая в фильме "Ну мам"

Сценариста, которого номинировали на Оскар, арестовали: что произошло?

Никаких подробностей пока не раскрывают, однако известно, что арест сценариста Мехди Махмудяна состоялся после того, как он стал одним из подписантов заявления, осуждающего лидера Исламской Республики аятоллу Али Хаменея и жестокие репрессии режима против демонстрантов. Об этом также писали издания Deadline и The Hollywood Reporter.

Некоторые из коллег-сценаристов уже осудили такое решение правоохранительных органов. В частности, Джафар Панахи заявил, что "Мехди Махмудян – не просто правозащитник и узник совести, а свидетель, слушатель и редкая моральная личность".

Что известно о номинации сценариста на Оскар?