Про це повідомляє Associated Press. Інцидент стався в суботу, 31 січня 2026 року.

Сценариста, якого номіновано на Оскар, заарештували: що сталося?

Жодних подробиць наразі не розкривають, однак відомо, що арешт сценариста Мехді Махмудяна відбувся після того, як він став одним із підписантів заяви, яка засуджує лідера Ісламської Республіки аятолу Алі Хаменей та жорстокі репресії режиму проти демонстрантів. Про це також писали видання Deadline та The Hollywood Reporter.

Дехто з колег-сценаристів уже засудив таке рішення правоохоронних органів. Зокрема, Джафар Панахі заявив, що "Мехді Махмудян – не просто правозахисник і в'язень совісті, а свідок, слухач і рідкісна моральна особистість".

Що відомо про номінації сценариста на Оскар?