Миколайчук OPEN: в Черновцах завершился первый кинофестиваль, состоявшийся во время войны

За 7 дней фестиваля Миколайчук OPEN показали 10 новых украинских фильмов, которые не были в прокате раньше. Кроме этого зрители увидели картины погибшего в Мариуполе Мантаса Кведаравичюса. Больше о фестивале – читайте ниже.

Почитатели творчества Миколайчука смогли насладиться также фильмом "Такая теплая, такая поздняя осень", который представила исполнительница главной роли Галина Сулима. Об этом 24 каналу сообщила пресс-служба фестиваля.

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В Черновцах завершился Миколайчук OPEN

На фестивале показали следующие фильмы: "Такая теплая, такая поздняя осень", Иван Миколайчук;

"Мариуполис", Мантас Кведаравичюс;

"Парфенон", Мантас Кведоравичюс;

"Розы. Фильм-кабаре", Ирэна Стеценко;

"Дом "Слово". Бесконечный роман", Тарас Томенко;

"Между нами", Саломея Томащук;

"Плай", Ева Джишиашвили;

"Я работаю на кладбище", Алексей Тараненко;

"Между небом и горами", Дмитрий Грешко;

"Короли рэпа", Мирослав Латик;

"И о нас будут говорить", Сева Диамантакос;

"Эгрегор", Станислав Капралов;

"В. Сильвестров", Сергей Буковский.



В Черновцах завершился Миколайчук OPEN / Фото пресс-службы фестиваля

Кроме того, состоялись две индустриальные дискуссии, посвященные будущему украинского кино и украинских сериалов. Спикерами стали:

соучредительница и исполнительный директор Украинской Киноакадемии;

исполнительный директор Одесского международного кинофестиваля Анна Мачух;

режиссеры Тарас Томенко и Тарас Ткаченко;

продюсер Филипп Ильенко, сценарист и шоуранер Евгений Туник;

генеральный продюсер Миколайчук OPEN Алексей Гладушевский;

продюсер Сергей Кулибышев;

кастинг-директор Елена Шевчук;

актрисы: Анастасия Рула и Валерия Фадеева (Divergent creative agency).

Фестивальные показы проходили с участием съемочных групп фильмов. Ленты представляли:

актрисы Ирма Витовская, Марина Кошкина;

актеры Вячеслав Довженко, Дмитрий Сова, Михаил Дзюба, Евгений Ламах;

режиссер(ы) Тарас Томенко, Соломия Томащук, Алексей Тараненко, Ирэна Стеценко;

продюсер(к)ы Филипп Ильенко, Олег Щербина, Ростислав Мартынюк, Оксана Иванюк, Тарас Босак, Петр Цымбал, оператор Сергей Стеценко.

Онлайн к дискуссиям присоединились режиссеры Дмитрий Грешко и Сева Диамантакос.



В Черновцах завершился Миколайчук OPEN / Фото пресс-службы фестиваля

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Как готовились к фестивалю

По словам генерального продюсера фестиваля Алексея Гладушевского и программного директора Алекса Малышенко, когда они решили провести кинофестиваль за полтора месяца во время войны, запретили себе думать, что что-то может не получиться. "Больше всего мы беспокоились из-за воздушных тревог и поэтому составляли расписание с учетом возможных задержек из-за них. В конце концов, ни одной во время фестивальных показов не прозвучало", – сказали они.

Организаторы фестиваля благодарны всем пришедшим на фестиваль. Известно, что события посетило 3170 черновчан и гостей города. Важно сказать, что фидбек от зрителей и слушателей раз доказал, что борьба на культурном фронте тоже продолжается, ведь "ведем борьбу против агрессора не только за наши территории, но и за нашу культурную идентичность".

Благодарны Вооруженным силам Украины за то, что смогли провести наш фестиваль в Черновцах,

– прокомментировали они.

Специальным событием стал показ первого эпизода сериала "Хозяин", который можно смотреть полностью на платформе Киевстар ТВ. Представили сериал режиссер Тарас Ткаченко и звездные актеры Ольга Сумская, Богдан Бенюк и Виктор Жданов.



В Черновцах завершился Миколайчук OPEN / Фото пресс-службы фестиваля

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Сбор для бойцов по киносообществу

Во время кинофестиваля был организован благотворительный сбор средств на нужды представителей украинской киноиндустрии, которые сейчас защищают нашу родину. Учредители Украинского художественного фонда, актеры Василий Процюк и Евгений Ламах рассказали, что за время фестиваля гости и посетители пожертвовали 82 272 гривны на нужды наших бойцов из киносообщества.

С передовой видео поздравления для зрителей Миколайчук OPEN записали актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев, актеры Максим Девизоров, Владимир Кравчук, Руслан Коваль и другие военные, которые покинули киноплощадки и взяли в руки оружие для защиты Украины от оккупантов. Наши коллеги будут продолжать сбор средств и по окончании фестиваля.



В Черновцах завершился Миколайчук OPEN / Фото пресс-службы фестиваля