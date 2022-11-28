Мила Кунис спутала россиян с украинцами и назвала борщ русским супом – фанаты ошарашены
Источник:ютуб Harper's BAZAAR
Звезда Голливуда, которая родилась и жила в Украине 8 лет, не может определиться, кем себя считает – русской или украинкой. Фанаты актрисы отметили важный момент в недавнем интервью, в котором актриса назвала национальные украинские блюда – борщ и вареники – "русской едой".
Следует заметить, что Мила Кунис еще несколько лет назад негативно отзывалась об Украине и стеснялась своей Родины. Даже в начале карьеры врала американцам о своем происхождении, мол, ей было "изнурительно" каждый раз показывать, где Украина на карте. Однако после 24 февраля у звезды пробудилась любовь к Украине и она даже собрала 35 миллионов долларов в помощь украинскому народу.
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Милы Кунис, которая помогает Украине, назвала борщ и вареники "русской едой"
В недавнем интервью для издания Harper's BAZAAR Мила Кунис оконфузилась, назвав национальные украинские блюда борщ и вареники "русской едой". В разговоре о повседневных привычках актрисы, звезда поделилась, как проходит ее день: когда она встает, что готовит на завтрак, когда одевает детей в школу. Мила Кунис вспомнила и о своей матери, которая готовит "практически весь день" и ей это очень хорошо удается: "У меня всегда была домашняя еда, она любит это. Она продолжает думать, что готовит для четырех людей, когда на самом деле есть только она и мой папа".
Русская еда – ее всегда много. Можно начать с пельменей, вареников. Можно говорить о русском супе – борще. Но, если вы не любите свеклу, не ешьте ее. Россияне любят копченую рыбу или просто рыбу. Россияне, ой, украинцы… Мы живем во времени, когда я больше не знаю, как себя называть. Они любят мариновать еду, чтобы было на зиму,
– заявила Кунис.
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Мила Кунис назвала борщ русским супом: смотрите кусок видео из интервью Harper's BAZAAR
Реакция фанатов
В твиттере некоторые из пользователей назвал звезду "украинофобкой". Другой просто потрясен, почему выросшая в Украине звезда не может понять разницы между украинцами и россиянами. Кое-кто встал на защиту Кунис, комментируя, что она стала жертвой пропаганды.
- "Отстаньте от человека. Соберите 30 лямов, а потом ищите какой-то видосик или другой кусок дерьма, кто что сказал";
- "Решила пропиариться на тему Украины. Несколько лет назад Кунис рвала на себе рубашку и всем доказывала, что не имеет отношения к Украине и что она россиянка";
- "Прикусите свой злой язык, Мила поддерживает Украину и этого достаточно в ее случае";
- "Ты можешь пиариться потому, что ты Украинка, но это не изменит факта, что ты украинофобка и ватница";
- "Найди ту Милу и объясни уже ей, чей борщ";
- "Ты можешь родиться в Украине, собрать 30 миллионов долларов помощи для Украины, но так и не понять разницу между Russians и Ukrainians".
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Что известно о Миле Кунисе и ее поддержке Украины
- Родилась в Черновцах в 1983 году. Сейчас знаменитости 39 лет. За свою кинокарьеру актриса снялась более чем в 40 картинах, среди которых: "Очень плохие мамочки", "Шпион, который меня бросил", "Самая счастливая девушка на свете", "Третий лишний", "Друзья по сексу" и другие.
- После 24 февраля звезда заявила, что все кардинально изменилось: она в конце концов осознала себя украинкой и даже сказала детям: "Вы наполовину украинцы, наполовину американцы", на что они ответили: "Да, мы понимаем, мама". "Важно знать, откуда ты родом. Это красиво, удивительно иметь несколько культур. Мы не должны быть одинаковыми. Мы не должны все думать все равно... Мы очень быстро напомнили нашим детям, что они наполовину украинцы", – отметила Кунис.
- Однако на вопрос экс-женщины Шварценеггера – Марии Шрайвер, что она думает о русофобии, Мила ответила , что ей удивительно, когда между собой воюют похожие народы. По ее мнению, это если бы штат Невада решил вторгнуться в штат Калифорния в США. "Мой отец родился в Москве. Это одинаковые люди, это ужас. Я думаю, мы не должны винить людей. Ошибочно думать, что нам не стоит больше идти в российский ресторан в Нью-Йорке или покупать водку. Такая риторика неправильна. Проблема в инфраструктуре, в пропаганде, политической власти, но не в людях. Люди не голосовали за Путина", – убеждена Мила Кунис.
- Кроме того, звезда считает, что полномасштабное вторжение России имеет плохие последствия не только Украины, но и Европы. Поэтому призвала людей не забывать о том, что происходит в Украине. Кроме этого, вспомнила об ужасных протестах в Иране: "Я считаю, что это катастрофически влияет на демократию, в большей степени, чем происходящие в мире лесные пожары. Не надо отделять происходящее в Иране и других городах. Сейчас очень тяжело".
- К тому же вместе с мужем Мила Кунис собрала 35 миллионов долларов для украинцев.