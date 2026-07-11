5 сериалов от Netflix, которые можно посмотреть за день

У всех был такой план: посмотреть одну серию перед сном. В Netflix тоже знают об этом, поэтому каждый раз делают все, чтобы он провалился.

Если же хочется сериала, который реально можно посмотреть за один день, 24 Канал собрал классные сериалы от Netflix, которые увлекают не хуже многосезонных хитов.

"В ее глазах"

6 серий

IMDb: 7,2

Луиза случайно оказывается в очень странном любовном треугольнике: заводит роман с боссом и одновременно становится подругой его жены. С каждой серией она узнает все больше семейных тайн, а история постепенно превращается из мелодрамы в психологический триллер.



"В ее глазах": смотреть трейлер

"Архив 81"

6 серий

IMDb 8,1

Старые видеокассеты, загадочный культ и странные события, которые все больше стирают грань между прошлым и настоящим. Идеальный выбор для тех, кто любит мистику и сюжеты, где после каждой серии вопросов только становится больше.



"Архив 81": смотреть трейлер

"Любое дитя"

6 серий

IMDb: 7,3

История начинается как очередной триллер о похищении. Но Netflix быстро дает понять: все гораздо сложнее. Побег женщины после 13 лет плена запускает цепь событий, где каждая серия переворачивает предыдущую. Именно тот случай, когда финал вряд ли удастся угадать.



"Любое дитя": смотреть трейлер

"Падение дома Ашеров"

6 серий

IMDb 7,9

Если семейные ужины у вас проходят спокойно, просто посмотрите этот сериал. Семья влиятельных магнатов начинает терять своих наследников одного за другим, а каждая новая серия лишь добавляет жутких деталей.



"Падение дома Ашеров": смотреть трейлер

"Кликбейт"

6 серий

IMDb 7,2

Один вирусный ролик переворачивает жизнь целой семьи. Исчезновения, тайны и сюжетные повороты заставляют усомниться буквально в каждом персонаже. Именно тот случай, когда финал вряд ли удастся угадать.



"Кликбейт": смотреть трейлер

Если выходные хочется провести дома, эти сериалы легко "закончить" за день. Правда, есть один нюанс: план "лягу спать после еще одной серии" снова, скорее всего, не сработает.

Ну и не пропустите эти фильмы на вечер, которые затягивают с первой минуты.