Конечно, часть украинцев спохватилась и сбежала из страны-агрессорки, пишет 24 Канал. Раньше мы рассказывали, каких украинских актеров считали русскими.

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Многие артисты украинского происхождения после переезда в Москву подверглись российской пропаганде. Они сейчас молчат о войне на Родине или вообще поддерживают путинский режим.

Мирослава Карпович

Звезда российского сериала "Папины дочки" родом из Бердянска Запорожской области. Мирослава сыграла одну из главных ролей – старшую сесту Машу Васнецову. Добавим, что этот сериал пользовался большой популярностью среди украинских зрителей.



Мирослава Карпович в сериале Папины дочки / Скриншот с видео

Известно, что семья Карпович переехала в Москву, когда ей было восемь лет. С этого возраста и началась карьера Мирославы. Сначала она была моделью, а затем стала актрисой.

Звезда молчит о войне в Украине. За полтора года полномасштабной войны она ни разу не высказалась на эту тему, хотя раньше часто упоминала место, где родилась.

Виталий Гогунский

Актер, сыгравший Эдуарда Кузьмина в российском сериале "Универ", родился в Кременчуге. Детство он провел в Полтавской области. Более того, отец актера был депутатом городского совета Кременчуга.

Однако Виталий, получив возможность сниматься в России, быстро ею воспользовался и переехал в Москву.



Виталий Гогунский в сериале "Универ" / Скриншот с видео

К сожалению, Гогунский забыл украинские корни и теперь прислуживает Кремлю. Актер поддержал российскую агрессию, а за последние полтора года выпустил несколько треков в поддержку оккупантов.

Елена Яковлева

Знаменитая актриса родилась в городе Новоград-Волынский Житомирской области. Ее отец был военнослужащим, поэтому семья часто переезжала. Свое детство Елена провела в Нижнеудинске Иркутской области, однако школу окончила в Харькове.



Елена Яковлева / Фото с ее инстаграммы

В начале 1980-х Елена Яковлева переехала в Москву. Несмотря на войну, актриса решила там остаться. В марте 2022 года она обвинила украинцев в том, что ей не разрешают приехать на похороны отца в Харьков.

Дмитрий Шевченко

Звезда сериала "Мажор" родился в Одессе, где окончил инженерно-экономический факультет политехнического института.

Однако Шевченко решил получить актерское образование, поэтому в начале 90-х отправился в Ленинград. Некоторое время он работал в театре Санкт-Петербурга, а с 1997 живет в Москве.



Дмитрий Шевченко / Фото с его инстаграммы

Дмитрий не комментирует ситуацию на Родине, поэтому до сих пор его позиция по поводу войны неизвестна. Но, похоже, перебираться в Украину актер не планирует.

Ольга Красько

Актриса родилась в Харькове в семье россиянина и украинки. В детстве она вместе с родителями переехала в Москву.

В начале войны Ольга заявила, что "все в руках Божьих", а затем выступала для раненых русских военных. Краско продолжает жить в Москве, где посещает разные кинофестивали и премьеры. Актриса больше не комментирует войну в Украине.



Ольга Красько / Фото с ее инстаграммы

Лидия Вележева

Актриса родом из Киева. После развода родителей, она вместе с сестрой-близнецом оказалась в школе-интернате. Еще тогда она увлеклась актерством. В 13-летнем возрасте Лидия пришла на Киностудию имени Александра Довженко в Киеве и вскоре получила главную роль в ленте "Ожидания".

Однако после окончания школы Вележова решила поехать в Москву, где ее взяли в Щукинское училище. Там актриса и осталась. После начала войны она избрала молчаливую позицию.



Лидия Вележева / Фото из открытых источников

Интересно, что Лидия Вележева даже входила в политическую партию "Единая Россия" и была доверенным лицом кандидата на пост президента Владимира Путина в 2012 году.

Юрий Батурин

Звезда сериала "Обручальное кольцо" родом из села Ставидла Кировоградской области. С 14 лет будущий актер решил поступить в театральный вуз в Днепре. Из-за низкого роста его не взяли на актерское отделение, поэтому Юрий начал на кукольном отделении.

Впоследствии Батурин смог перевестись на актерский факультет, а после его окончания отправился в Москву, где получил еще одно образование в Российской академии театрального искусства.



Юрий Батурин / Фото из соцсетей

Актер остался жить в России. Он занял прокремлевскую позицию. Комментируя войну, Юрий в одном из интервью заявил, что "Россия никуда не уйдет, скорее – Украина как государство будет обнулена". По его словам, Украина – это "искусственное образование", а украинский язык – "диалект славянского".