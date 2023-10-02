Звісно, частина українців схаменулася та втекла з країни-агресорки, передає 24 Канал. Раніше ми розповідали, яких українських акторів вважали російськими.

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Багато артистів українського походження після переїзду до Москви піддалися російській пропаганді. Вони зараз мовчать про війну на Батьківщині або взагалі підтримують путінський режим.

Мирослава Карпович

Зірка російського серіалу "Татусеві доньки" родом з Бердянська Запорізької області. Мирослава зіграла одну з головних ролей – старшу сесту Машу Васнєцову. Додамо, що цей серіал мав велику популярність серед українських глядачів.



Мирослава Карпович у серіалі Татусеві дочки / Скриншот з відео

Відомо, що сім'я Карпович переїхала до Москви, коли їй було вісім років. З цього віку і розпочалася кар'єра Мирослави. Спочатку вона була моделлю, а потім стала акторкою.

Зірка мовчить про війну в Україні. За півтора року повномасштабної війни вона жодного разу не висловилася на цю тему, хоча раніше часто згадувала про місце, де народилася.

Віталій Гогунський

Актор, який зіграв Едуарда Кузьміна в російському серіалі "Універ", народився в Кременчуці. Дитинство він провів у Полтавській області. Більше того, батько актора був депутатом міської ради Кременчука.

Проте Віталій, отримавши можливість зніматися в Росії, швидко нею скористався і переїхав до Москви.



Віталій Гогунський у серіалі "Універ" / Скриншот з відео

На жаль, Гогунський забув українське коріння і тепер прислуговує Кремлю. Актор підтримав російську агресію, а за останніх півтора року випустив кілька треків на підтримку окупантів.

Олена Яковлєва

Знаменита акторка народилася у місті Новоград-Волинський на Житомирщині. Її батько був військовослужбовцем, тож сім'я часто переїжджала. Своє дитинство Олена провела у Нижньоудинську Іркутської області, проте школу закінчила у Харкові.



Олена Яковлєва / Фото з її інстаграму

На початку 1980-х Олена Яковлєва переїхала до Москви. Попри війну, акторка вирішила там і залишитися. У березні 2022 року вона звинуватила українців у тому, що їй не дозволяють приїхати на похорон батька до Харкова.

Дмитро Шевченко

Зірка серіалу "Мажор" народився в Одесі, де закінчив інженерно-економічний факультет політехнічного інституту.

Проте Шевченко вирішив здобути акторську освіту, тому на початку 90-х відправився у Ленінграді. Якийсь час він працював у театрі Санкт-Петербурга, а з 1997 року живе в Москві.



Дмитро Шевченко / Фото з його інстаграму

Дмитро не коментує ситуацію на Батьківщині, тому досі його позиція щодо війни невідома. Але, схоже, перебиратися до України актор не планує.

Ольга Красько

Акторка народилася у Харкові в родині росіянина та українки. У дитинстві вона разом із батьками переїхала до Москви.

На початку війни Ольга заявила, що "все в руках Божих", а потім виступала для поранених російських військових. Красько продовжує жити в Москві, де відвідує різні кінофестивалі та прем'єри. Акторка більше не коментує війну в Україні.



Ольга Красько / Фото з її інстаграму

Лідія Вележева

Акторка родом з Києва. Після розлучення батьків, вона разом із сестрою-близнючкою опинилася в школі-інтернаті. Ще тоді вона захопилася акторством. У 13-річному віці Лідія прийшла на Кіностудію імені Олександра Довженка у Києві і незабаром здобула головну роль у стрічці "Очікування".

Проте після закінчення школи Вележова вирішила поїхати до Москви, де її взяли до Щукінського училища. Там акторка і залишилася. Після початку війни вона обрала мовчазну позицію.



Лідія Вележева / Фото з відкритих джерел

Цікаво, що Лідія Вележова навіть входила до політичної партії "Єдина Росія" і була довіреною особою кандидата на посаду президента Владіміра Путіна у 2012 році.

Юрій Батурін

Зірка серіалу "Обручка" родом із села Ставидла Кіровоградської області. З 14 років майбутній актор вирішив вступити до театрального ВНЗ у Дніпрі. Через низький зріст його не взяли на акторське відділення, тому Юрій розпочав на ляльковому відділенні.

Згодом Батурін таки зміг перевестись на акторський факультет, а після його закінчення вирушив до Москви, де здобув ще одну освіту у Російській академії театрального мистецтва.



Юрій Батурін / Фото з соцмереж

Актор залишився жити в Росії. Він зайняв прокремлівську позицію. Коментуючи війну, Юрій в одному з інтерв’ю заявив, що "Росія нікуди не піде, швидше – Україну як державу буде обнулено". За його словами, Україна – це "штучне утворення", а українська мова – "діалект слов'янської".