Звезда сериала о Баффи, которая имела украинские корни: что известно о Мишель Трахтенберг

Вчера вечером, 26 декабря, стало известно, что в США умерла актриса Мишель Трахтенберг. Она наиболее известна по роли Джорджины Спаркс в сериале "Сплетница" и по роли Дон Саммерс в сериале "Баффи – истребительница вампиров". Тело женщины обнаружили около 8:00 утра в престижном жилом комплексе One Columbus Place.

Правоохранители считают, что Трахтенберг умерла по естественным причинам, но точная причина смерти будет известна после проведения судмедэкспертизы. Источники ABC News рассказали, что недавно актриса перенесла трансплантацию печени, поэтому у нее могли возникнуть осложнения. Что известно о звезде сериалов "Сплетница" и "Баффи – истребительница вампиров", ушедшей из жизни в 39 лет, читайте в материале 24 Канала.

Читайте также Не только "Баффи– истребительница вампиров": 3 лучших фильма и сериала из Мишель Трахтенберг

Ранняя жизнь и украинские корни Мишель Трахтенберг

Мишель Трахтенберг родилась 11 октября 1985 года в Нью-Йорке в семье Майкла и Ланы Трахтенберг. У нее была старшая сестра Айрин. Сначала она училась в старшей школе в Бруклине. Затем переехала в Шерман-Оукс, штат Калифорния, где начала посещать среднюю школу Нотр-Дам.

Интересно, что звезда сериала "Баффи – истребительница вампиров" имела украинские корни. Она родилась в мигрантской еврейской семье. Отец актрисы имеет немецкое происхождение, а мать – родом из Одессы. В сети даже есть информация, что Мишель вскользь разговаривала на русском языке.

Мишель Трахтенберг в детстве / Фото из инстаграма актрисы

Свою профессиональную карьеру Трахтенберг начала в раннем возрасте. В три года она снялась в рекламе моющего средства Wisk. Девушка снялась в более чем 300 рекламных роликах, а уже потом получила первую телевизионную роль.

Актерская карьера Мишель Трахтенберг

В 1994 году Мишель Трахтенберг сыграла в сериале "Приключения Пита и Пита" от Nickelodeon. Она получила роль лучшей подруги Маленького Пита Тамборелли – Ноны Мекленберг, которая постоянно носила гипс.

В 1996 году актриса завершила съемки в сериале "Приключения Пита и Пита", чтобы сыграть в фильме "Шпионка Гарриет". Это был ее дебют в полнометражном кино. Девушка получила роль шестиклассницы, которая хотела стать писательницей или шпионкой. Лента вышла в кинотеатрах 10 июля 1996 года, а мечта маленькой Мишель сбылась.

В 2000 году Трахтенберг присоединилась к съемкам 5 сезона культового сериала "Баффи – истребительница вампиров". Она получила роль младшей сестры главной героини, которую сыграла Сара Мишель Геллар.

Мишель Трахтенберг и Сара Мишель Геллар / Фото из инстаграма Сары Мишель Геллар

В 2004 году Мишель Трахтенберг досталась главная роль в молодежной комедии "Евротур". Впоследствии она сыграла Джорджину Спаркс в сериале "Сплетница". Актриса впервые появилась в финале 3 сезона. Также звезду можно увидеть в фильме "Папе снова 17" с Заком Эфроном и Мэттью Перри. Лента вышла на экраны в 2009 году.

Личная жизнь Мишель Трахтенберг

Актриса встречалась с басистом и автором песен рок-группы Fall Out Boy Питом Венцом, певцом и музыкантом Джошем Гробаном, перед смертью имела длительные отношения с агентом Джеем Коэном.