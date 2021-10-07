В ролике подростки в школьной форме идут по школе, акцентируя на своей брутальности. Они также поочередно исполняют песню, которая заканчивается словами Soy rebelde "Я мятежный". Премьера римейка запланирована на 2022 год.

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Перезапуск "Мятежный дух" (Rebelde) 2022: смотрите тизер онлайн

Netflix принял во внимание также мексиканский римейк "Мятежный дух" – "Мятежники". Напомним, в оригинальном аргентинском и мексиканском сериалах было две музыкальных группы – Erreway и RBD, которые впоследствии начали гастролировать как независимые настоящие коллективы. Конечно в римейке 2022 года сюжет будет тесно переплетаться с музыкальной индустрией, а героями будут вокально одаренные студенты.

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