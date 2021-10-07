У ролику підлітки у шкільній формі йдуть по школі, акцентуючи на своїй брутальності. Вони також по черзі виконують пісню, яка закінчується словами Soy rebelde "Я бунтівний". Прем’єра римейка запланована на 2022 рік.

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Перезапуск "Буремного шляху" (Rebelde) 2022: дивіться тизер онлайн

Netflix взяв до уваги також мексиканський римейк "Буремного шляху" – "Бунтівники". Нагадаємо, в оригінальному аргентинському та мексиканському серіалах було два музичних гурти – Erreway і RBD, які згодом почали гастролювати як незалежні справжні колективи. Звісно у римейку 2022 року сюжет буде тісно переплітатися з музичною індустрією, а героями будуть вокально обдаровані студенти.

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