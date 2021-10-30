По сообщению издания Vanity Fair, актер Мэттью Перри, который больше всего известен благодаря роли Чендлера в культовом сериале "Друзья" (Friends), напишет автобиографию. В книге актер планирует посвятить поклонников во многие откровения и самоанализа.

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Актер заявил, что намерен рассказать о своей жизни и карьере с юмором, но и также раскрыть свои проблемы с наркозависимостью. Он планирует рассказать о причинах, которые его подтолкнули к наркотикам.

Кроме того, в соответствии с изданием, Перри расскажет в автобиографии о событиях, которые происходили во время съемок сериала "Друзья", а также об отношениях с его коллегами: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизой Кудров, Мэттом ЛеБланом и Дэвидом Швиммером.

Актер заключил сделку с издательством Flatiron Books на около миллиона долларов. У автобиографии пока нет названия, однако книгу стоит ждать на книжных полках США уже осенью 2022 года.