За повідомленням видання Vanity Fair, актор Меттью Перрі, який найбільше відомий завдяки ролі Чендлера у культовому серіалі "Друзі" (Friends), напише автобіографію. У книзі актор планує посвятити шанувальників у багато одкровень та самоаналізу.

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Актор заявив, що має намір розповісти про своє життя та кар'єру з гумором, але й також розкрити свої проблеми з наркозалежністю. Він планує розповісти про причини, які його підштовхнули до наркотиків.

Крім того, згідно із виданням, Перрі розповість в автобіографії про події, які відбувалися під час зйомок серіалу "Друзі", а також про стосунки з його колегами: Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Лізою Кудров, Меттом ЛеБланом та Девідом Швіммером.

Актор уклав угоду з видавництвом Flatiron Books близько мільйона доларів. В автобіографії поки немає назви, проте книгу варто чекати на книжкових полицях США вже восени 2022 року.



Меттью Перрі / Фото з інстаграму актора

Варто нагадати, що популярний ситком "Друзі" тривав протягом 10 років та охопив період з 1994 по 2004 роки. За цей час шоу отримало 10 епізодів, кожен з яких мав понад 20 епізодів тривалістю близько пів години. У травні цього року вийшов спецепізод проєкту під назвою "Друзі: Возз'єднання", у якому актори зустрілись вперше на одному знімальному майданчику.

Що відомо про Меттью Перрі: