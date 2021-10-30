Мэттью Перри расскажет о закулисье сериала "Друзья" в автобиографии с откровенными фактами
Источник:Vanity Fair
Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри признался, что пишет откровенную автобиографию. В будущей книге актер планирует рассказать много деталей, которые связаны со скандалами в его жизни – подробнее на Кино 24.
По сообщению издания Vanity Fair, актер Мэттью Перри, который больше всего известен благодаря роли Чендлера в культовом сериале "Друзья" (Friends), напишет автобиографию. В книге актер планирует посвятить поклонников во многие откровения и самоанализа.
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Актер заявил, что намерен рассказать о своей жизни и карьере с юмором, но и также раскрыть свои проблемы с наркозависимостью. Он планирует рассказать о причинах, которые его подтолкнули к наркотикам.
Кроме того, в соответствии с изданием, Перри расскажет в автобиографии о событиях, которые происходили во время съемок сериала "Друзья", а также об отношениях с его коллегами: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизой Кудров, Мэттом ЛеБланом и Дэвидом Швиммером.
Актер заключил сделку с издательством Flatiron Books на около миллиона долларов. У автобиографии пока нет названия, однако книгу стоит ждать на книжных полках США уже осенью 2022 года.
Мэттью Перри / Фото из инстаграма актераСтоит напомнить, что популярный ситком "Друзья" длился в течение 10 лет и охватил период с 1994 по 2004 годы. За это время шоу получило 10 эпизодов, каждый из которых имел более 20 эпизодов продолжительностью около пол часа. В мае этого года вышел спецэпизод проекта под названием "Друзья: воссоединение", в котором актеры встретились впервые на одной съемочной площадке.
Что известно о Мэттью Перри:
- Начиная со съемок 4-го до 6-го сезона сериала "Друзья" Мэттью Перри страдал от наркозависимости и часто находился в реабилитационных центрах.
- В июне 2021 года актер признался журналу People, что разошелся со своей потенциальной невестой – Молли Гервиц. Девушка была моложе Мэттью на 22 года.
- Того же июня 2021 года в сети появилась информация, что актер продал свою недвижимость в Лос-Анджелесе.
- Сейчас актер занимается продажей фирменной продукции по сериалу "Друзья" и, по его словам, уже давно не употребляет алкоголя и наркотиков.