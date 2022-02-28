31-летняя актриса опубликовала накануне в инстаграмме сообщение, которое ранее распространяло у себя известное американское сообщество Humans of New York . В последние дни их сообщения посвящены портретам и историям людей из Украины. На снимке запечатлена женщина на поле в селе Барышевка Киевской области.

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Мое сердце с народом Украины, который преодолевает немыслимое. Если у вас есть возможность, рассмотрите возможность присоединиться ко мне, чтобы поддержать семьи, нуждающиеся в экстренной помощи. Ссылки оставили в биографии, а также некоторые дополнительные ресурсы в сториз,

– написала звезда.

Отметим, что на сообщество Humans of New York подписаны такие американские звезды, как Дженнифер Энистон, Блейк Лайвли, Белла и Джиджи Хадид, Арнольд Шверценеггер и десятки других, часть которых уже выразила свою поддержку Украине. Всего на организацию подписано более 11,5 миллионов человек.

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