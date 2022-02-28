31-річна актриса опублікувала напередодні в інстаграмі допис, який раніше поширювала у себе відома американська спільнота Humans of New York. Останні дні їхні дописи присвячені портретам та історіям людей з України. На знімку зображена жінка на полі в селі Баришівка Київської області.

До слова Івонн Страховскі, акторка "Розповіді служниці", вийшла на мітинг в Торонто: багатозначні фото

Моє серце з народом України, який долає немислиме. Якщо у вас є можливість, розгляньте можливість приєднатися до мене, аби підтримати сім'ї, які потребують екстреної допомоги. Посилання залишила в біографії, а також деякі додаткові ресурси в сторіз,

– написала зірка.

Зазначимо, що на спільноту Humans of New York підписані такі американські зірки, як Дженніфер Еністон, Блейк Лайвлі, Белла та Джіджі Хадід, Арнольд Шверценеггер та десятки інших, частина з яких вже висловила свою підтримку Україні. Загалом на організацію підписано понад 11,5 мільйона людей.

Які ще світові знаменитості підтримали Україну в час російської агресії – читайте тут.

До слова, нещодавно відбулась прем'єра 4 сезону серіалу "Дивовижна місіс Мейзел", на вихід якого чекали 2 роки. Тому така підтримка для України буде особливо цінною у час активного релізу серіалу.