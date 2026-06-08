Новые мультфильмы, которые можно посмотреть с детьми

Если с малышами вы уже пересмотрели все возможные мультфильмы и не знаете, что делать дальше, то волноваться не стоит. К счастью, уже успели выйти некоторые новые мультики, которые помогут заинтересовать малышей яркими цветами и хорошими историями.

Поскольку дети бывают очень привередливыми, поэтому 24 Канал предлагает несколько мультипликаций на выбор.

Обратите внимание Новые детективные сериалы на Netflix, которые можно посмотреть за день

"В чужой шкуре"

Рейтинг IMDb: 7.3

Маленький лесной зверек Олли и его главный враг – хищная птица Айви, вдруг меняются телами. Чтобы исправить эту странную ситуацию, им приходится объединить усилия и отправиться в опасное путешествие по лесу.

"В чужой шкуре": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Прыгунки"

Рейтинг IMDb: 7.3

Девочка Мейбл очень любит животных. В то время группа ученых сделала научный прорыв – теперь можно перепрыгивать умом в тела роботов-животных. Но этот мир оказывается не таким простым, девочку ждут приключения, загадки и неожиданные открытия.

"Прыгунки": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Супер Марио: Галактика в кино"

Рейтинг IMDb: 6.3

Продолжение фильма 2023 года рассказывает о Марио, Луиджи и их друзьях, которые отправляются в путешествие по разным планетам галактики, чтобы противостоять новым опасностям.

"Супер Марио: Галактика в кино": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Цап-забивайка"

Рейтинг IMDb: 6.7

Козлик Уилл получает возможность стать частью профессиональной лиги и играть в зверобол, где преимущество имеют самые быстрые и опасные хищники. Команда не очень тепло принимает Уилла, однако он стремится изменить правила игры и доказать, что большие мечты и амбиции может иметь любой.

"Цап-забивайка": смотрите онлайн трейлер мультфильма

Кроме того, 4 февраля 2027 года на большие экраны возвращается легендарная история о "Ледниковый период". Новый мультфильм станет шестой частью основной франшизы и седьмой в целом.