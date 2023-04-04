На украинском телевидении приключенческая комедия с Юрием Дьяком, Милой Сывацкой и Андреем Исаенко вышла еще 17 ноября 2020 года. Первую серию на ICTV тогда посмотрело 2,5 миллиона зрителей, а затем сериал вошел в шорт-лист кинопремий Promax Global и "Золота дзиґа". Сейчас "Казаки. Абсолютно лживая история" – это 25 украинский проект, доступный на Netflix.

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Что известно о сериале "Казаки. Абсолютно лживая история"

В центре телесериала события конца XVI столетия. По сюжету, обычный украинский крестьянин Иван пытается утащить драгоценности у московского царя. На такое отчаянное воровство парня подтолкнули жизненные обстоятельства – мама Ивана попала в турецкий плен, поэтому ему нужны деньги, чтобы выкупить ее. Поэтому юноша украл магическую серьгу, которая является залогом непобедимости московской власти, но случайно потерял ее. С этого и начинаются увлекательные и очень опасные приключения крестьянина.

Так, серьга оказывается на Запорожской Сечи и носит ее сам атаман. Так что у Ивана не остается выбора, кроме как проникнуть туда, ведь его преследует лучший воин царя Федор.

Главную мужскую роль Ивана сыграл актер театра имени Леси Украинки Юрий Дяк, тогда как звезда лент "Киборги" и "Захар Беркут" Андрей Исаенко стал его товарищем-казаком. Главную женскую роль девушки Марьян воплотила Мила Сыватка.

Сериал "Казаки. Абсолютно лживая история": смотрите видео трейлера

Напомним, в марте на американском стриминговом сервисе Netflix появилось сразу три украинских проекта: