На українському телебаченні пригодницька комедія з Юрієм Дяком, Мілою Сивацькою та Андрієм Ісаєнком вийшла ще 17 листопада 2020 року. Першу серію на ICTV тоді подивилося 2,5 мільйони глядачів, а згодом серіал ввійшов у шорт-лист кінопремій Promax Global та "Золота дзиґа". Наразі "Козаки. Абсолютно брехлива історія" – це 25 український проєкт, доступний на Netflix.

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Що відомо про серіал "Козаки. Абсолютно брехлива історія"

У центрі телесеріалу події кінця XVI століття. За сюжетом, звичайний український селянин Іван намагається поцупити коштовності в московського царя. На таку відчайдушну крадіжку хлопця підштовхнули життєві обставини – мама Івана потрапила в турецький полон, тому йому потрібні гроші, щоб викупити її. Тож юнак вкрав магічну сережку, яка є запорукою непереможності московської влади, але випадково загубив її. З цього і починаються захопливі і дуже небезпечні пригоди селянина.

Так, сережка опиняється на Запорізькій Січі й носить її сам отаман. Тож в Івана не залишається вибору, окрім як проникнути туди, адже його переслідує найкращий воїн царя Федор.

Головну чоловічу роль Івана зіграв актор театру імені Лесі Українки Юрій Дяк, тоді як зірка стрічок "Кіборги" та "Захар Беркут" Андрій Ісаєнко став його товаришем-козаком. Головну жіночу роль дівчини Мар'ян втілила Міла Сивацька.

Серіал "Козаки. Абсолютно брехлива історія": дивіться відео трейлеру

Нагадаємо, у березні на американському стрімінговому сервісі Netflix з'явилося одразу три українські проєкти: