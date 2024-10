Сериал "Последняя ночь в Треморе" (The Last Night at Tremore Beach, La última noche en Tremor) создан по мотивам одноименного романа Микеля Сантьяго. Это психологический триллер с запутанным сюжетом и зловещей атмосферой, пишет Кино 24.

"Последняя ночь в Треморе" – это мини-сериал, состоящий из 8 эпизодов. В главных ролях – Хавьер Рей, Анна Мария Польвороса, Анник Вертс и другие.

О чем рассказывает сериал

Музыкант и композитор, переживающий кризис, уединяется в прибрежной деревне на севере, чтобы закончить свою последнюю работу. Его единственными соседями на многие мили вокруг являются супружеская пара, живущая в соседнем доме. После серьезной аварии во время шторма музыкант начинает переживать ужасные видения о своих соседях,

– говорится в описании проекта.

В центре сюжета – талантливый композитор Алекс, который находится в непростом периоде своей жизни. После травматического развода он убегает от душной городской жизни, чтобы обрести покой в уголке Ирландии на берегу моря.

Алекс решает поселиться в заброшенном доме на пляже Тремор-Бич, вокруг которого лишь скалы и океан. Мужчине кажется, что именно здесь удастся найти вдохновение и восстановить свои силы. Он гуляет по берегу, собирает ракушки и наслаждается жизнью без телефона и воспоминаний о прошлом. Также композитору наконец удается вернуться к музыке.

Все меняется, когда на пляже разворачивается страшная буря. После того, как в Алекса ударяет молния, его жизнь становится окутана мистикой. Он начинает видеть тревожные видения, что впоследствии начинают осуществляться. Они касаются его соседей, друзей, близких и со временем становятся все ярче. Алекс должен расшифровать послание этих видений и защитить самых дорогих.

"Последняя ночь в Треморе": смотрите трейлер онлайн

Сериал понравится поклонникам мистических и запутанных историй, где теряется граница между воображаемым и реальным.

На IMDb ленту оценили на 6,3 балла из 10. "Последняя ночь в Треморе" оценивает смешанные отзывы – кому-то сериал кажется растянутым и банальным, одновременно зрители отмечают качественную актерскую игру и интригу, что не отпускает до самого конца.